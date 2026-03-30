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Resumen

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Hace apenas un año, el Congreso aprobó la Ley N°32299, que modificó la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), a través de la cual no solo de ordenó que se guarden en sobres lacrados las cédulas de sufragio, sino también que se reguló el recuento de votos. Esta disposición se ejecutará, por primera vez, en estas elecciones generales.

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