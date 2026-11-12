El Senado de la República autorizó el viaje de la presidenta Keiko Fujimori para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en China, y realizar una visita oficial a Japón, del 15 al 21 de noviembre.

La decisión fue aprobada con 44 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones.

Minutos antes de la votación, la senadora Mirtha Vásquez Chuquilín (Ahora Nación) cuestionó que la mandataria realizara este viaje mientras el papa León XIV se encuentra en el país.

Vásquez presentó una cuestión previa para que se votaran por separado las autorizaciones de viaje a China y Japón y se postergara un día la salida de la presidenta, a fin de que pudiera despedir al sumo pontífice. Sin embargo, su propuesta fue rechazada.

“Resulta inaceptable que la cancillería nos haya colocado un viaje que interfiera con la visita del papa [...] Por el contexto no se justifica tanto tiempo [...] Incluso la señora presidenta debería considerar viajar un día después para que no interfiera con la visita del papa”, sostuvo.

Durante el debate, los senadores Carlos Caballero, del Buen Gobierno, y Silvana Robles, de Juntos por el Perú, también cuestionaron que la salida del país de la mandataria coincidiera con la visita del papa León XIV al Perú. En tanto, los parlamentarios oficialistas defendieron el viaje de la mandataria.

“Es una total falta de respeto al pueblo católico que la señora Fujimori le haga un desplante al papa”, expresó Robles.

Por su parte, Caballero cuestionó la programación del viaje presidencial durante la visita del sumo pontífice.

“Este debate coincide en el tiempo con un acontecimiento irrepetible en la historia política y espiritual de la patria: la visita de Estado y pastoral del sumo pontífice de nacionalidad peruana, formalmente invitado por nuestro propio Estado [...] Es un hito generacional que exigía el acompañamiento físico y la deferencia ineludible de la jefatura del Estado”, dijo.

Para el parlamentario del Buen Gobierno, esta situación proyecta una imagen de “desorganización” y “debilidad diplomática”. Asimismo, responsabilizó al canciller Carlos Espá por lo ocurrido. No obstante, indicó que su bancada votaría a favor de la autorización, pese al “desatino” del Gobierno.

En contraste, los senadores oficialistas Juan Carlos del Águila, Martha Chávez y Alejandro Aguinaga, así como el portavoz de Obras, Daniel Barragán, defendieron la participación de Fujimori en la cumbre.

También respaldaron el viaje los senadores de Juntos por el Perú Saúl Armacanqui y Hugo Cacchuana, aunque este último cuestionó el “desaire” al papa.

El único voto en contra fue el de Silvana Robles, mientras que las cinco abstenciones correspondieron a integrantes de Ahora Nación.

Así votaron

Bancada Número de integrantes A favor En contra Abstenciones Fuerza Popular 22 18 Renovación Popular 8 6 Juntos por el Perú 14 9 1 1 Ahora Nación 4 4 Obras 5 5 Buen Gobierno 6 5 No agrupados 1 1

Mira el debate:

¿Cuál es la agenda de la presidenta en China y Japón?

Fujimori viajará para participar en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se desarrollará los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, China.

Asimismo, el 20 de noviembre sostendrá una reunión cumbre con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

Durante la ausencia de la jefa de Estado, el primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta, quedará encargado del despacho presidencial.

Tras recibir la autorización, Fujimori agradeció al Senado a través de su cuenta de X (antes Twitter).

“Agradezco al Senado de la República por autorizar el viaje oficial a China y Japón. Participaré en la Cumbre de Líderes de APEC y cumpliré una agenda de alto nivel para fortalecer nuestras relaciones, promover inversiones, abrir nuevos mercados y gestionar apoyo y cooperación frente al fenómeno El Niño”, publicó.

La agenda presidencial contempla reuniones bilaterales con los presidentes de China, Xi Jinping; Vietnam, To Lam; Chile, José Antonio Kast; y México, Claudia Sheinbaum, así como con el sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah, y los primeros ministros de Singapur, Lawrence Wong, y Tailandia, Anutin Charnvirakul.

También tiene previsto reunirse con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y participar en actividades con representantes del sector empresarial.

En Japón, además de la reunión con la primera ministra Sanae Takaichi, la mandataria sostendrá encuentros con autoridades y representantes empresariales.