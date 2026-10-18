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Resumen

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La Comisión de Constitución del Senado es presidida por Fuerza Popular.
La Comisión de Constitución del Senado es presidida por Fuerza Popular.
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Por Fernando Vivas

En Diputados apostaron hasta la casa. Los naranjas votaron al lado de Juntos Por el Perú (JP) y lograron desaprobar el dictamen en mayoría que les acotaba facultades a solo algunas medidas de seguridad ciudadana y Fenómeno del Niño (FEN). Fue una temeridad rayana en la insensatez. La oposición, como era de esperar, se negó de plano a aprobar el dictamen ampliado de FP. Los fujimoristas, agónicamente, pidieron que se reconsiderara -o sea, que se volviera a votar- el dictamen que ningunearon. Al filo de la navaja, este se aprobó. Casi se quedan con las manos vacías.

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