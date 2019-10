El pleno del Tribunal Constitucional (TC) –por mayoría– rechazó ayer incorporar al abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea como magistrado de este organismo, tal como este y el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, lo habían solicitado.

Tras un largo debate, la decisión se tomó por cinco votos en contra de la incorporación y dos a favor, según comentaron fuentes de la institución a El Comercio.

Los magistrados que votaron en contra fueron Ernesto Blume (presidente), Manuel Miranda (vicepresidente), Carlos Ramos, Marianella Ledesma y Eloy Espinosa-Saldaña. A favor estuvieron José Luis Sardón y Augusto Ferrero.

La mayoría de los magistrados consideró que Ortiz de Zevallos no podía jurar ni ser incorporado porque los cuestionamientos a su elección debían ser resueltos por el Congreso de la República.

“Sería el nuevo Congreso el que pueda resolver el caso”, indicaron en el interior del pleno del TC.

Consideraron que el proceso de su elección no había concluido, pues pesan sobre el mismo una impugnación y un recurso de nulidad sin resolver.

El pasado 30 de setiembre, el Congreso de la República procedió a elegir a los magistrados del TC, pese a que el entonces presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, hizo un pedido expreso –vía una cuestión de confianza– para que el proceso se suspendiera a fin de mejorar los mecanismos de selección.

En esa sesión plenaria –poco antes de la disolución del Congreso–, Ortiz de Zevallos obtuvo la votación mínima requerida. No obstante, contra su elección se presentaron dos recursos: uno de Patricia Donayre (Unidos por la República) y otro de María Elena Foronda (Frente Amplio).

Además, su nombramiento no se ha publicado en “El Peruano” hasta la fecha.

—Rechazan injerencia—

En conferencia de prensa, Ernesto Blume, presidente del TC, confirmó que Ortiz de Zevallos no formará parte de la institución, pues él no había sido autorizado para tomarle el juramento correspondiente.

Anotó que no se le tomará juramento “en tanto no concluya el procedimiento parlamentario”.

Por mayoría, además, el colegiado acordó “dejar constancia que es al pleno del Tribunal Constitucional al que corresponde definir quién sería el magistrado a reemplazar”.

Pedro Olaechea remitió dos oficios al TC con una resolución legislativa en la que daba cuenta de la elección de su primo hermano Gonzalo Ortiz de Zevallos como magistrado del TC. Además, indicaba que este debía reemplazar al integrante con mandato vencido, cuya colegiatura tenga la menor antigüedad.

Este Diario trató de comunicarse sin éxito con Ortiz de Zevallos.

Patricia Donayre (Unidos por la República) se mostró conforme con la decisión del TC. Recordó que las dos reconsideraciones contra la elección del abogado “no fueron puestas a conocimiento del pleno del Congreso ni votadas”.

Donayre enfatizó que la resolución de Olaechea sobre el mecanismo de reemplazo de los magistrados es “irregular” y “nunca fue leída en el pleno”.

Sobre este caso, la Fiscalía de la Nación inició un proceso indagatorio. Por ello, solicitó al oficial mayor que le remita copias de las actas y videos de la elección realizada el pasado 30 de setiembre.

OPINIÓN DE SARDÓN

—Decisión en minoría—

El magistrado del Tribunal Constitucional José Luis Sardón dio a conocer la posición que adoptó en el pleno del TC, la que fue a favor de que el abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos jure como magistrado.

—Normas legales—

Sardón consideró que ese acto no puede estar supeditado a la publicación de la designación en las normas legales de “El Peruano”.

—Discrecionalidad—

“El Tribunal Constitucional no puede dar pie a que luego, el responsable de ‘El Peruano’ decida no publicar una sentencia que no le agrada. La competencia de los órganos constitucionales –ayer, el Congreso de la República; mañana el TC– no puede estar supeditada a la discrecionalidad de un burócrata”, dijo a través de un documento público.