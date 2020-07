Los mensajes a la Nación en el Perú suelen ser un recuento de cifras y obras, un acto tedioso para cualquier ciudadano. En los dos últimos años, el presidente Martín Vizcarra le imprimió giros de corte político, proponiendo ir a un referéndum o adelantar las elecciones. No obstante, en esta oportunidad el discurso, en un contexto de pandemia, no trajo sorpresas.

El Comercio seleccionó cinco hechos (y un bonus) de momentos destacados de la jornada del 28 de julio.

1. La capilla de Palacio en vez de la catedral

Si en la ceremonia de juramentación del nuevo Gabinete, las ministras Rocío Barrios (Turismo y Comercio Exterior) y Patricia Donayre (Desarrollo e Inclusión Social) fueron las primeras en jurar de manera virtual, el presidente Martín Vizcarra ha sido el primer mandatario en “asistir” a la Misa y Te Deum por Fiestas Patrias, utilizando el mismo mecanismo.

Vizcarra y su esposa, la primera dama Maribel Díaz Cabello, siguieron la homilía del arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, desde la pequeña capilla que tiene Palacio de Gobierno.

Los integrantes del Consejo de Ministros, liderado por Pedro Cateriano, hicieron lo mismo, pero desde el Gran Comedor de la Casa de Pizarro. Y el presidente del Congreso, Manuel Merino, y los portavoces de las nueve bancadas estuvieron atentos al acto litúrgico desde una de las salas del Palacio Legislativo.

Ante una catedral vacía, Castillo calificó de mártires a aquellas personas que han dado su vida en la lucha contra la pandemia de COVID-19. Agregó que su entrega "nos ha enaltecido como sociedad y nación".

“En tan pocos meses no tuvimos tantos mártires de la patria, en quienes se unió la iniciativa individual y el sentido del bien común. Allá están Mario Romero el ‘Ángel del oxígeno’, Santiago Manuin, el líder histórico awajún, y otros y otras. Su entrega nos ha enaltecido. Otras pequeñas ideas surgen, esfuerzos de grupos ciudadanos de diferentes profesiones y oficios. Hay, sobre todo, médicos y trabajadores de la salud, soldados y policías. Trabajadores urbanos y campesinos, el empresariado, asociaciones, iglesias, comunidades religiosas y también hay destacar los esfuerzos de nuestros gobernantes”, remarcó Castillo.

2. Las comisiones para la foto

Durante la sesión de la Junta de Portavoces del Congreso de la víspera a Fiestas Patrias se planteó que este año no se realice el protocolo de las comisiones de anuncio y de recibo de los parlamentarios. Esto por medidas de seguridad sanitaria. No obstante, la mayoría de los voceros de las bancadas se opuso. Al parecer, no querían dejar de salir en las fotos e imágenes oficiales de la jornada.

Y uno de los integrantes de la comisión de anuncio, la que invita al presidente a asistir al Congreso, fue el upepista Edgar Alarcón, a quien la contraloría acusó de intentar intimidar a los auditores que hallaron irregularidades en las declaraciones juradas sobre bienes y rentas que presentó cuando fue titular de esta institución. Inicialmente, José Vega iba a asistir a Palacio de Gobierno en representación de UPP, pero designaron al excontralor en el último momento.

Cuando Alarcón (izq.) fue contralor, se filtró una grabación de una reunión de este con tres ministros, entre ellos Vizcarra, entonces titular del MTC. En la cita se abordó el proyecto Chinchero.

Otro aspecto a destacar es que Fuerza Popular no acreditó a ningún parlamentario en la comisión de recibo, la que espera en la puerta del Palacio Legislativo al mandatario.

3. ¿Y el protocolo, presidente?

El presidente Vizcarra, como lo adelantó El Comercio, se trasladó en auto hasta el Congreso de la República. Lo que llamó la atención fue que el mandatario se sentó en el asiento del copiloto, cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) prohíbe que los pasajeros de los taxis se sienten en ese lugar, a fin de reducir el riesgo de transmisión del COVID-19.

Al finalizar su discurso, que duró una hora y 55 minutos, el mandatario olvidó su mascarilla en el atrio principal, acudió a saludar con el codo a Merino de Lama y luego se sentó, a menos de un metro de distancia con este. Tras unos segundos, el jefe de Estado estiró su mano, alcanzó su mascarilla (que tenía al lado izquierdo superior una banderita del Perú) y se la puso para retirarse del hemiciclo.

4. “En nuestro corazón y memoria”

Al inicio de su discurso, el presidente Martín Vizcarra solicitó al país realizar un minuto de silencio en honor a los peruanos fallecidos por el COVID-19, que, de acuerdo a cifras del Minsa hasta ayer, ascienden a 18.418.

“Pido un minuto de silencio por los fallecidos a consecuencia de la pandemia, quienes están siempre en nuestro corazón y nuestra memoria”, afirmó el mandatario.

Este fue el segundo minuto de silencio de la jornada, debido a que el pleno del Congreso hizo lo propio apenas iniciada la sesión plenaria.

5. La reforma política, por tercera vez

Por tercer año consecutivo, el presidente Martín Vizcarra hizo referencia en su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias a la reforma del sistema de justicia y a la reforma política. Sobre la primera dijo que los resultados ya se están viendo, porque la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha suspendido por unanimidad a jueces supremos y fiscales supremos implicados en irregularidades, en clara alusión a Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, investigados por su presunta pertenencia a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Vizcarra también afirmó que el actual Congreso fue elegido para continuar con las reformas y “no para dar marcha atrás” con estas, “bloquearlas” o “distorsionarlas”.

“Tenemos la obligación de avanzar con las reformas, para que la inmunidad no sea nunca más sinónimo de impunidad, para que no postulen a cargos públicos los condenados por delitos dolosos. Necesitamos decisión y capacidad de desprendimiento. Podemos llegar al Bicentenario con una democracia fortalecida, con partidos inclusivos y abiertos, y con candidatos probos y sin cuestionamientos”, aseguró.

Esta vez no hubo sorpresas, como cuando en el 2018 anunció un referéndum, o como cuando el año pasado propuso adelantar las elecciones generales para una renovación total ante la crisis política. El discurso fue cerrado por Vizcarra con una exhortación: consensuar un Pacto Perú. ¿Lo logrará?

El bonus track: la crítica a Cáceres Llica

Durante su discurso, el presidente Vizcarra también realizó, de manera indirecta, una dura crítica al gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica.

“Esta pandemia exhibe, descarnadamente, que la ciudadanía necesita estar liderada por políticos que no solo sean un ejemplo de honradez, sino también de idoneidad en el ejercicio del cargo. Es inaceptable que, teniendo los recursos disponibles, algunas autoridades hayan conservado equipos, medicamentos y material diverso en amplios almacenes, sin que se hayan distribuido estos a quienes lo requieren” , remarcó.

Esta semana se hallaron 43 toneladas de medicamentos y equipo de protección personal (EPP) en los almacenes de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Arequipa que no se repartieron, esto a pesar de la situación de crisis por la que atraviese la región sureña.