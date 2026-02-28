Su sonrisa delataba que ella se percibía en su cenit; apenas ocultando el miedo por acompañar a un presidente accidental y por suplir a un premier que no pudo ser, Hernando de Soto.

Antes de jurar como primera ministra, Denisse Miralles lideró el Ministerio de Economía y Finanzas, donde fue nombrada por Ernesto Álvarez, durante el gobierno de José Jerí (Foto: Prensa Palacio) / olea

Al día siguiente, miércoles 25, Miralles seguía hablando como si fuera MEF pero era en realidad PCM, dando cuenta de su visita, acompañada del presidente y de algunos ministros, a zonas devastadas en Arequipa. El ritual para investirle de nuevo el fajín ya se ha cumplido, pero a Denisse aún le cuesta zambullirse en la política.

La emergencia, aunque suene contradictorio, le ha dado un respiro: la obliga a atender urgencias que conoce. ¿Qué es un desastre climático sino una ocasión donde el cierre de brechas, ese concepto mágico en el MEF para afrontar técnicamente la política, se manifiesta de forma súbita y trágica? Más complicado le resulta responder por la crisis de inseguridad, las opiniones del presidente o el próximo pedido de voto de confianza del Gabinete.

Un día después de jurar al cargo viajó a Arequipa con el presidente José María Balcázar y otros ministros (Foto: Palacio de Gobierno)

Se ha extendido una narrativa política que coloca a Miralles como cuota de APP en el Ejecutivo. Parte del sustento de ese relato es que fue viceministra del MEF durante la gestión de José Salardi, hoy miembro del equipo de plan de gobierno apepista. Sin embargo, Miralles lleva varios años en distintas áreas del MEF y en Proinversión, además de haber sido directora de inversiones descentralizadas. Está acostumbrada al roce con funcionarios y autoridades locales con apremios presupuestales.

Según contó en Canal N, gobernadores y gremios empresariales la recomendaron con José Jerí y se presume que, con el cambiazo de gobierno, quieran su continuidad. Por cierto, el comunicado de APP pidiendo públicamente su permanencia en el MEF, coincidió con pronunciamientos similares de líderes empresariales.

El ‘upgrade’ a la PCM fue, básicamente, premura política. Según Miralles ha dado a entender, y esto coincide con el relato de Hernando de Soto, los ministros estaban apurados por una definición. O cedían la posta o los cambiaban, que ya estaban atosigados de resoluciones sin firma y gestiones sin rumbo.

Miralles encabezó la presión y la réplica de Balcázar fue una suerte de ‘juramos ahora pero tú serás la PCM’. Balcázar pudo medir y acatar, por supuesto, las presiones a favor de la continuidad de Miralles; pero más que un cuoteo, el upgrade de Denisse cuadra con los reflejos pragmáticos de un presidente accidental que ‘desconoce mayormente’ el aparato del Ejecutivo.

A Perú Libre tendremos que sacarlo del cuadro de Miralles: no la quieren por ‘privatizadora’ de Petroperú, pero tampoco tenían cuadros como para plantear un reemplazo con nombre y apellido.

La profesora

El MEF que no pudo ser del PCM que no pudo ser, era, según trascendió, Gabriel Daly, quien también ha sido funcionario del MEF y es actual gerente de la Confiep, con una buena visión panorámica del Estado. Las circunstancias impusieron la permanencia de Miralles, que a su tarea política en la PCM, tiene que sumar otra, nada desdeñable: dar un ‘crash course’ de políticas públicas al presidente.

En realidad, las clases ya empezaron el día posterior a su asunción de mando, poniéndolo al día sobre lo urgente y lo importante.

Un día después, antes de que apareciera el proyecto De Soto, Denisse apareció junto a Balcázar y a su colega del MTC, Aldo Prieto, asintiendo a la voluntad presidencial de financiar pronto el inicio de obras de la nueva autopista central.

El viernes 20 de febrero, el presidente José Balcázar, sostuvo una reunión con gobernadores regionales y alcaldes sobre el proyecto de la Nueva Carretera Central "Daniel Alcides Carrión". En la cita participó Denisse Miralles, en ese momento saliente ministra de Economía. (Foto: Palacio de Gobierno) / Julio Pinan

Desde que llegó a Palacio, el presidente accidental ya estaba despachando, sin saberlo, con su premier. Denisse no fue buscada para la PCM, simplemente ‘fluyó’ en medio de la crisis presidencial y de la irresponsabilidad congresal. Le toca agarrar con las dos manos las cuerdas separadas de la política y la economía. A cargo del MEF se ha quedado Gerardo López Gonzales, que ya era su viceministro de Economía.

¿Y quién le da un ‘crash course’ de política pura a Miralles? En realidad, su aprendizaje empezó desde que tuvo que lidiar con los actores cruciales, incluyendo congresistas, en torno al reparto de obras y partidas presupuestales. Tendrá que intensificar y ampliar, con el equipo de coordinación parlamentaria de la PCM, su relación con el Congreso y sus bancadas enfrentadas por la campaña. A diferencia de su predecesor Ernesto Álvarez, Denisse ya lleva varias temporadas, con sucesivos upgrades, acatando límites y pautas políticas, en el flujo de la inestable estabilidad.