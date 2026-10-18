El reglamento del Senado establece que para aprobar una modificación al texto remitido por Diputados, se requiere un mínimo de 31 votos. En la Cámara Alta, Fuerza Popular cuenta con 22 miembros que, junto a los ocho de Renovación Popular, solo llegan a los 30. Y esta proyección es tomando en cuenta que los senadores fujimoristas Miguel Torres (presidente del Senado) y César Astudillo (ministro del Interior) decidan ejercer su derecho a voto. En la historia parlamentaria, son escasos los casos donde un presidente -quien dirige el debate plenario- y un ministro de Estado registren su voto.

El senador de Obras, Roger Astucuri, cambió el sentido de su votación en la Comisión de Constitución del Senado. Al final, terminó plegado a la postura del bloque de derecha, junto a Fuerza Popular y Renovación Popular.

—Primeras señales—

En dicho escenario, los votos de la bancada Obras resultan clave para el oficialismo. En el debate plenario de la Cámara de Diputados, dicho grupo parlamentario votó a favor del texto consensuado que aprobó 20 de los 66 puntos de delegación de facultades solicitados por el Poder Ejecutivo en las materias de seguridad ciudadana y Fenómeno de El Niño.

Durante el debate en la Cámara Baja, el grupo de Obras incluso llegó a firmar un texto sustitutorio, junto a Fuerza Popular y Renovación Popular, donde se planteaba extender de 20 a 29 puntos la delegación de facultades al gobierno. Aunque al final, el vocero de la bancada de diputados de Obras, Víctor Piñán, terminó retirando su firma, y dicha propuesta se cayó, dejando como única alternativa el texto de 20 puntos, el cual fue aprobado en el pleno de la Cámara Baja.

En la Cámara Alta, la bancada del partido que lidera Ricardo Belmont también ha venido dando señales a favor, no solo de ratificar el apoyo a la delegación de facultades, sino de ampliar los 20 puntos aprobados desde diputados. “(Incrementar) no tal como lo quiere Fuerza Popular, sino como la población requiere. Conversar con ellos (Fujimorismo) y decirles que es una gran necesidad, porque no se puede poner (normas) a la fuerza, tenemos que estar en la misma línea”, expresó el senador de Obras, Daniel Barragán, en Las Cosas Como Son de RPP Noticias, donde además calificó como “bueno” el trabajo de la Comisión de Constitución presidida por el fujimorismo.

A esto se suma que, en la última sesión del grupo de Constitución, el senador de Obras, Roger Astucuri, votó junto al bloque de derecha -Fuerza Popular y Renovación Popular- para bloquear la cuestión de orden del bloque de izquierda que buscaba una definición sobre la facultad de modificación del Senado antes de entrar al debate de fondo, respecto a incrementar siete puntos al texto de diputados. El parlamentario Astucuri votó junto al bloque de derecha, a pesar de que en una anterior votación había votado junto al bloque de izquierda.

—Manos a la obra—

Las movidas de Obras han empezado a despertar alertas dentro del bloque de izquierda. Para intentar apaciguar las críticas dentro del bloque, el grupo de Ricardo Belmont firmó un comunicado donde el bloque de izquierda criticó el manejo de Fuerza Popular en la Comisión de Constitución del Senado.

Sin embargo, dicha firma no parece ser suficientes. Fuentes de Juntos por el Perú indicaron que consideran que Obras “ya está plegado al oficialismo”. Dentro del bloque de izquierda incluso han empezado a especular que desde Obras fue donde salió el “voto oculto” que le dio la victoria al fujimorista Miguel Torres en la elección de la Mesa Directiva del Senado.