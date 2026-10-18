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Resumen

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Obras es la bancada clave para inclinar la balanza en el Senado del Congreso.
Obras es la bancada clave para inclinar la balanza en el Senado del Congreso.
Por Martin Hidalgo

La Comisión de Constitución del Senado se encuentra entrampada en torno a la facultad de modificación que tiene respecto al texto de delegación de facultades al gobierno, el mismo que fue aprobado en la Cámara de Diputados. Fuerza Popular, quien preside dicho grupo de estudio, propone incorporar siete puntos adicionales a los 20 consensuados por la Cámara Baja y, de lograr elevar este planteamiento al pleno, todo se definirá por votos, y donde el oficialismo depende de los votos de la bancada Obras.

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