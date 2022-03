Conforme a los criterios de Saber más

El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, asiste hoy al Congreso sin tener el respaldo asegurado para obtener el voto de confianza. Solo tres de las diez bancadas- Perú Libre, Perú Democrático y Somos Perú- han adelantado que le brindarán su apoyo, mientras cuatro votarán en contra y tres definirán una postura, tras escuchar el discurso del jurista.

Una de las bancadas que aún no ha adoptado una posición es Juntos por el Perú, que fue aliada del gobierno hasta la salida de Mirtha Vásquez de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Su portavoz, Ruth Luque, ha precisado que su agrupación mantiene una actitud crítica respecto a la designación de Hernán Condori como ministro de Salud.

“La decisión se va a tomar luego de escuchar al Gabinete”, manifestó a El Comercio.

Luque, a título personal, afirmó que el presidente Pedro Castillo pudo haber nombrado en el Ministerio de Salud (Minsa) a una “persona que dé confianza” y pueda brindar medidas concretas hacia una reforma del sector. “Hasta ahora Condori no ha levantado las críticas de distinta índole a su trayectoria, que no solo viene de un sector, sino de organizaciones”, sostuvo.

Precisamente, la Junta de Portavoces del Parlamento acordó ayer que la moción de censura contra Condori, impulsada por Fuerza Popular, se debatirá y votará el jueves.

La portavoz alterna de Acción Popular, Karol Paredes, indicó que su bancada tomará una decisión colectiva en las próximas horas. No obstante, adelantó que ella no le dará la investidura a Torres.

“Yo voy a votar en contra. En dos oportunidades, di la confianza, el gobierno ha tenido el tiempo suficiente para reestructurar el Gabinete, para formar un equipo de ancha base, este Gabinete debería contar con personas de experiencia y que tengan idoneidad, y eso no hay. También necesitamos un primer ministro que dialogue y Torres no es una persona que convoque a la unidad”, subrayó.

Paredes, en diálogo con El Comercio, consideró que el gobierno tiene pocos logros que mostrar y cuestionó que no hayan profundizado con la segunda reforma agraria.

Añadió que la presencia de Condori en Salud no es el único problema, sino que “hay otros ministros que deberían ser cambiados”.

En la noche, la bancada sostuvo una reunión para definir su postura. Al término de la cita, el congresista Edwin Martínez dijo a este Diario que se había tomado una decisión, pero que esta la iba a anunciar el vocero Elvis Vergara. Sin embargo, su colega José Arriola aclaró que no se ha acordado aún una postura en bloque. “Algunos manifestaron que votarán en contra, otros a favor y otros en abstención. Hemos quedado en que mañana [hoy] seguiremos madurando la posición”, señaló.

La bancada de Podemos Perú ha dejado en libertad a sus miembros para la votación. Solo uno de sus integrantes, Carlos Anderson, ha anunciado que marcara en rojo.

“Yo no creo en dar la confianza a un Gabinete como este, definitivamente”, mencionó ayer en conferencia de prensa en el Congreso. El economista tampoco brindó el voto de confianza a los equipos de Guido Bellido y de Mirtha Vásquez.

El giro de la mayoría de APP

El portavoz de Alianza por el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, anunció que 10 de los 15 integrantes de su bancada votarán en contra de darle la investidura al Consejo de Ministros, porque el gobierno “no rectifica” y “no tiene propósito de enmienda”, en referencia directa a que ha mantenido a “ministros altamente cuestionados”.

“También hay denuncias de corrupción que no han sido aclaradas, el presidente Castillo se niega a recibir a la Comisión de Fiscalización, no hay voluntad de trabajar con transparencia. Y a pesar de que las bancadas le solicitaron un recambio por personas con trayectoria y fuera del entorno chotado y de Perú Libre, el gobierno no entiende”, remarcó a este Diario.

Salhuana recordó que anteriormente su agrupación brindó la confianza, porque querían darle estabilidad a un gobierno que recién empezaba, pero a poco más de siete meses “persisten en los mismos errores, como copar el Estado”.

El congresista de APP también informó que su partido respaldará la moción de censura contra Condori.

“No tiene las competencias para un cargo tan importante. Y no nos hemos olvidado de la publicidad engañosa que hizo a favor del agua arracimada”, concluyó.

La mayoría de la bancada de APP había brindado el voto de confianza a los Gabinetes de Bellido y Vásquez. Salhuana adelantó un cambio de postura respecto al equipo de Torres. (Foto: PCM)

A su turno, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, dijo que su agrupación tampoco le dará el voto de confianza a Torres.

“Vamos a marcar en rojo, porque nada ha cambiado, se censuró al ministro de Transportes y Comunicaciones [Juan Silva] y el presidente designa al secretario general [Nicolás Bustamante], con eso no se va a aclarar [las denuncias de corrupción], hay una continuidad mal sana”, expresó.

Fuentes de Fuerza Popular señalaron que es “muy probable” que voten en contra de la investidura.

El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) dijo que no respaldarán al Gabinete, porque más allá de los cuestionamientos a los titulares de Salud, Justicia y Derechos Humanos y Energía y Minas, su bancada considera que Torres “no es la persona más adecuada” para ser primer ministro.

“Su actitud no ha sumado a un dialogo democrático, no ha hecho el mayor esfuerzo, más allá de la inminente censura a Silva, por realizar ajustes, el voto será en contra”, acotó.

Fuentes del Partido Morado indicaron que los congresistas Flor Pablo, Susel Paredes y Edward Málaga mantiene su postura, de inicios de febrero, de no brindar la investidura.

#COMUNICADO | Ante la persistente decisión de designar a personas con serios cuestionamientos para el Consejo de Ministros, nuestros congresistas @EdMalagaTrillo, @FlorPabloMedina y @suselparedes informan lo siguiente: pic.twitter.com/XDiLQBrztx — Bancada Morada (@BancadaMorada) February 9, 2022

Por su parte, el portavoz de Somos Perú, Wilmer Elera, adelantó que su agrupación si respaldará al Gabinete, cuando solicité la confianza del Parlamento. Aunque aclaró que no es un apoyo al gobierno, sino a la “gobernabilidad” y “la reactivación económica”.

“Hay dos ministros que no tienen el perfil, [después] ejerceremos el control político, pero por dos personas no podemos dejar que el Perú se vaya a la deriva. Imagínese tener un gobierno sin gabinete, otra crisis política, el dólar se dispararía”, expresó a El Comercio.

Elera negó que Somos Perú tenga una cuota en el Gabinete, a través del ministro de Cultura, Alejandro Salas, quien es militante de su partido.

“Él ha pedido licencia desde el 31 de marzo, no hay una cuota”, añadió.

Al cierre de esta edición, el equipo de Torres cuenta con 45 votos a favor y 58 en contra, mientras la mayoría de Acción Popular, Juntos por el Perú y Podemos, que suman 27 votos, evalúan una postura. Estas tres bancadas pueden terminar definiendo el futuro del Gabinete.

El canciller César Landa dijo confiar en que el Congreso, como lo hizo con los Gabinete de Bellido y Vásquez, otorgue la confianza a Torres “por el bien del país y la gobernabilidad”. Agregó que la democracia constitucional se basa “en el diálogo”.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, indicó que el discurso de Torres será contundente en contra de la violencia contra la mujer. Evitó responder sobre por qué no se hicieron ajustes al Gabinete ante los pedidos de la oposición.

