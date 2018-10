Elecciones 2018: 5 preguntas para los últimos días de la campaña por Lima

La campaña por la alcaldía de Lima entra en su recta final de cara a las elecciones del 7 de octubre. Realizados los dos debates municipales, restan días claves para que los candidatos afinen sus estrategias buscando el voto de los ciudadanos.

A continuación, cinco preguntas camino al día de los comicios contando con el análisis del politólogo Arturo Maldonado; Luis Benavente, analista político y director de Vox Pópuli, y el politólogo de la PUCP, Fernando Tuesta.

1. ¿Quiénes tuvieron la mejor presentación en los debates?

Maldonado afirmó que en el evento del 23 de setiembre tuvieron una mejor performance Jorge Muñoz (Acción Popular) y Daniel Urresti (PodemosPerú). El primero por su preparación técnica y el segundo, por haber aprovechado mensajes cortos y efectistas sobre seguridad ciudadana.



En tanto, en el de ayer, Maldonado resaltó que Alberto Beingolea (PPC) tuvo buen manejo de tiempos y lenguaje gestual. En el caso de Enrique Cornejo (Democracia Directa), “se nota la escuela de oratoria del Apra y ha sabido expresar ideas”. Asimismo, destacó al manejo técnico y expresión de ideas de Manuel Velarde (Siempre Unidos) y Gustavo Guerra García (Juntos por el Perú).

Por su parte, Benavente resaltó que Muñoz “estuvo más centrado y enfocado en propuestas, y atacó menos” en el primer debate. Coincidió con Maldonado en que Beingolea y Cornejo tuvieron la mejor presentación.

Sobre el tema, Tuesta aseveró que no existe una relación directa entre el desempeño en un debate con la movilidad en la intención de voto. “Es poco probable que la gente haya visto todo el debate, todo lo ve el llamado público atento, que es no solo la minoría, sino las personas que probablemente ya saben por quién votar”, advirtió.

2. ¿Quiénes perdieron la oportunidad de resaltar en los debates?

Los especialistas consultados coincidieron en que Renzo Reggiardo (PPS) desaprovechó definitivamente la oportunidad, pues fue el único de los 20 candidatos que no participó.



Maldonado indicó que Belmont tuvo la peor performance en el debate de anoche. “Claramente, no se había preparado. Parecía que no estaba entrenado para cumplir los tiempos”, consideró. Igual posición tuvo Benavente: “Cuando especuló una proyección no le convenía ir y cuando se dio cuenta que si no iba estaba perdido. Al final no le ha convenido”.

En tanto, para Maldonado, quienes también perdieron la oportunidad de captar el voto duro del fujimorismo fueron los candidatos asociados a esta corriente: Diethell Columbus (Fuerza Popular) y el ex congresista Julio Gagó (Avanza País). Señaló que tuvieron una actuación deslucida.

3. ¿Qué factores influirán en los indecisos esta semana?

De acuerdo a Maldonado, algo fatal para los postulantes con mayores simpatías sería tener frases y gestos que los electores condenen, causando la migración de los votos.



Benavente apuntó que el clima de opinión es un aspecto importante a considerar. “Si hay una imagen negativa contra alguien, el indeciso no se anima mucho por aquel candidato del que están hablando mal”, refirió.

Ambos coincidieron en que si bien puede ser una primera instancia, la sentencia del juicio contra Daniel Urresti por el Caso Hugo Bustíos definirá parte del voto del sector de indecisos. “Reggiardo tiene la opción de recuperarse si se desploma la candidatura de Urresti […] Tienen un perfil popular y su tema preponderante es seguridad ciudadana”, apuntó Benavente. “Si sale bien librado, puede ser un espaldarazo. Y si no, esos votos migrarán”, estimó por su parte Maldonado.

“Acá también influye el voto estratégico, que es cuando el elector observa que su candidato no puede ganar y, en consecuencia, decide por otro: sea el ‘mal menor’ o la segunda opción”, apuntó también Tuesta.

4. ¿En qué deben enfocarse los candidatos esta semana?

Maldonado y Benavente señalaron que los candidatos tendrían que promocionar su símbolo y nombre partidario, pues son los que aparecerán en la cédula de votación.



En tanto, para Benavente, los postulantes deberían enfocarse en propuestas y mensajes de esperanza e ilusión en una mejor ciudad y mejor calidad de vida. “El voto fundamentalmente es una decisión emocional, más que racional”, refirió.

A su turno, Tuesta refirió que una opción para los candidatos es dirigir mensajes a través de campañas segmentadas para distintas zonas de la ciudad.

5. ¿Les conviene a los candidatos polemizar, enfrentarse o atacar a los rivales?

Maldonado y Benavente señalaron que a los candidatos que lideraban las encuestas no les convendría, pero estimaron que esto podría darse en los postulantes que tienen menores preferencias.



“A nadie le conviene arriesgarse en debates de última semana. Que se ataquen es propio de las campañas, pero depende de qué cosas formulen”, sentenció finalmente Tuesta.