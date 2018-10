El candidato a la Alcaldía de Lima por el Partido Popular Cristiano (PPK), Alberto Beingolea, invitó este lunes a Jorge Muñoz (Acción Popular) y a Daniel Urresti (Podemos Perú) a conversar y comparar sus propuestas en esta recta final de las elecciones municipales.

"Ojalá que el candidato Muñoz me acepte tener un debate, vamos a compartir, vamos a conversar para que la gente de Lima pueda comparar lo que dijo uno y lo que dijo el otro y pueda ir a votar con plena consciencia de quién es el mejor según su preferencia; o de repente también al candidato Urresti", sostuvo en un vídeo difundido por sus partidarios.

"Los espero cuando quieran y donde quieran y entretanto me van a encontrar caminando por las calles de Lima, mano a mano, persona a persona, calle a calle con humildad", señaló.

En ese sentido, el también ex congresista aseveró que representa la "opción segura" porque la ciudad lo conoce desde hace "más de 40 años" y no por ser el ganador de un debate, en aparente alusión a Jorge Muñoz.

"Me indicaron que en el primer debate Muñoz ha tenido una buena presentación, me alegro [...]. Ustedes no me conocen por un debate, ustedes me conocen hace 40 años. A la hora de decidir entre un ganador al que conocieron ese día y otro al que han conocido 40 años, vamos a elegir por lo seguro", manifestó.

"Hay que tomar una decisión y creo que en esa decisión hay que votar por lo conocido", agregó.