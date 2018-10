El candidato a la alcaldía de Lima Alberto Beingolea (PPC) se encontró esta tarde con Jorge Muñoz (Acción Popular) en las calles del Centro Histórico de Lima.

En su breve encuentro, el ex parlamentario le propuso al aún burgomaestre de Miraflores sostener un debate en vista de que él ganó el segundo debate, mientras que Muñoz hizo lo propio en el primero.

Sin embargo, Beingolea dijo a través de un video difundido en sus redes sociales que el acciopopulista se negó arguyendo que ya pasó el tiempo de debates y que el debate será el 7 en las urnas.

"Le pedí un debate, la respuesta que me dio es que él ya había cerrado los debates y me dijo que el debate sería el domingo en las urnas. Me parece soberbio. Le dije que lo diría en público, porque la gente merece respeto", relató.

"Me parece una falta de respeto a la población su decisión", remarcó.

El Comercio intentó comunicarse sin éxito con el candidato de Acción Popular.