Elecciones 2018

El candidato a la alcaldía de Lima por Perú Libertario (PL), Ricardo Belmont, emitió esta mañana su voto, aproximadamente a las 10:40 a.m., en el colegio parroquial Niño Jesús de Praga, en Chorrillos.

"Al que salga elegido por el ciudadano en una buena lid con una competencia decente y leal, que hasta ahora no ha sido así, hay que apoyarlo porque representa a Lima y a todos los limeños", expresó ante la prensa al salir del local de sufragio.

Ricardo Belmont, quien aseguró sentirse tranquilo frente a esta jornada electoral, criticó a los postulantes que tomaron el tradicional desayuno con sus simpatizantes y familiares en los asentamientos humanos.

"Yo he tomado desayuno en mi casa, como siempre. Me parece que no se puede utilizar a la gente. Yo no voy a un sitio donde nunca fui y, sobre todo, solo una vez por las elecciones. Llama la atención que en una época electoral se haga esto", refirió.

Finalmente, Belmont no descartó postular eventualmente en las próximas elecciones presidenciales del 2021. "Ya veremos. Esta es una primera etapa en la vida de un hombre con convicciones. Si Dios me da vida, fuerza y ese apoyo de la gente absolutamente continuaremos", afirmó.