Candidatos a la Alcaldía de Lima critican posibles ausencias en debate

Este sábado, en una reunión de emergencia realizada en la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se confirmaron los dos debates de candidatos a la Alcaldía de Lima para los días 23 y 30 de septiembre.

Dieciocho representantes de las veinte agrupaciones que participan en la contienda acordaron que se exhiba la silla vacía del aspirante que eventualmente no asista a los debates electorales.

Por ello, varios de los aspirantes que han confirmado su asistencia cuestionaron la actitud de aquellos que han puesto en duda su presencia en la polemización.

Los candidatos Jorge Villacorta (Peruanos por el Kambio), Daniel Urresti (Podemos Perú), Alberto Beingolea (Partido Popular Cristiano) y Diethell Columbus (Fuerza Popular) fueron solo algunos de los que se pronunciaron a favor del acuerdo logrado con el JNE.

Según sostuvo Villacorta en un comunicado de su agrupación, la ciudad de Lima tiene derecho a estar informada y a elegir “al mejor candidato para conducir la ciudad".

"Creemos que esto es una muestra de la falta de seriedad y nos da una idea de cómo sería la gestión municipal que proponen de llegar a la Alcaldía de Lima", sostuvo el postulante de Peruanos por el Kambio.

En tanto, Daniel Urresti declaró a Canal N que "a pesar de que han firmado el Pacto Ético Electoral, son los que ahora no quieren debatir".

A través de un video dirigido a sus seguidores, Alberto Beingolea saludó la decisión tomada en la reunión extraordinaria en el JNE y destacó la medida que se tomará contra quienes se ausenten.

“Al que no va al debate se le va a poner la silla vacía que diga este candidato ‘fulano de tal’ no cumple su compromiso, lo cual me parece perfecto. Saludo esa decisión”, expresó el postulante del PPC.

Finalmente, Diethell Columbus, quien estuvo presente en la sesión extraordinaria, comunicó que "el JNE va a hacer respetar la posición institucional de lo que ya se había acordado [sobre la mecánica del debate]".

"La reunión terminó como debía terminar. El JNE hará respetar la posición institucional de lo que ya se acordó, dos fechas, la mecánica y todo. Si el señor Reggiardo no quiere venir cuando le toque su minuto se enfocará su espacio vacío”, expresó el candidato de Fuerza Popular.

Cabe destacar que Ricardo Belmont, candidato por Perú Libertario, ha señalado que no piensa asistir al debate. Por su lado, Renzo Reggiardo, postulante por Perú Patria Segura, ha indicado que asistirá en la medida en que este organismo "responda" una carta enviada por él.