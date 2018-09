El candidato a la alcaldía de Lima Diethell Columbus (Fuerza Popular) afirmó que no abandonará la justa electoral, porque, según refirió, mucha gente respalda su proyecto.

“No renunciaré por una cuestión muy sencilla: hay mucha gente que apuesta por nuestro proyecto de ciudad. Retirarme sería ofender al ciudadano que confía en nosotros”, manifestó.

Según diferentes sondeos realizados en las últimas semanas, entre ellos el de la empresa Datum, Diethell Columbus aparece en los últimos puestos con 0.5% de la intención de voto.

En diálogo con la agencia Andina, el postulante dijo que “no arruga, ni se achica” frente a los problemas, sino que lo motivan más para poder solucionarlos. Agregó que todas sus propuestas “son cien por ciento reales” y están para ser implementadas.

“Por ejemplo, está el caso de la implementación de las fiscalías en todos los distritos del país, pero que no se hace porque no hay voluntad política, yo sí la tengo y lo haré”, subrayó.

También indicó que todavía queda el último tramo de la campaña electoral, que, según añadió, afrontará de “manera franciscana”.

“Esa es nuestra metodología de trabajo, no quiero y no pienso invertir millones porque una campaña no me llama a hacer ese tipo de gasto”, acotó.