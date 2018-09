Renzo Reggiardo, candidato a la alcaldía de Lima por Perú Patria Segura (PPS), fue el único de los diez postulantes para suceder a Luis Castañeda Lossio que no acudió al debate del 23 de setiembre organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Esta decisión ha generado respuestas de diversos tipos, principalmente entre los otros candidatos y el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral que suscribió Renzo Reggiardo y que establecía un compromiso de que participe en el evento del domingo.

Sin embargo, más allá de las críticas de sus rivales, lo que terminará definiendo las verdaderas consecuencias de su decisión de no debatir se verá recién reflejado en las últimas encuestas antes de las elecciones de este 7 de octubre. Hasta entonces, contactamos a analistas políticos para hacer unos pronósticos de lo que se viene para Renzo Reggiardo en los últimos días de esta campaña.

- El impacto en las encuestas -

Para José Carlos Requena, del grupo de análisis político 50+1, el impacto que tendrá la ausencia de Renzo Reggiardo en el debate no será en el porcentaje que ha mantenido este candidato a lo largo de las últimas semanas. Sin embargo, podría inclinar la balanza a favor de otros candidatos, por los indecisos optarían por otros partidos que sí acudieron al evento.

"Dado su liderazgo en las encuestas, más es lo que hubiera perdido que lo que hubiera ganado si hubiera ido. Pero sí podría impactar en los indecisos que podrían optar por otras opciones. Eso sería importante porque, en el caso de Reggiardo, si bien aparece como líder en las encuestas, también se luce como estancado", señaló.

Similar opinión tuvo el analista político Arturo Maldonado, quien destacó que el votante que apoya a Reggiardo no tiene interés en quién participa o no en los debates del JNE. "Lo va a afectar, pero no tanto porque de todas maneras tuvo cámaras, más incluso que sus contrincantes, y ha lucido su logo. Eso podría balancear las opiniones negativas que generaría su ausencia", comentó.

Gerardo Távara, de otro lado, consideró que sería difícil que no ir al debate no genere repercusiones en uno de los candidatos más importantes en la carrera a la Municipalidad de Lima. "Podría bajar en las encuestas, pero si logra demostrar que tiene razón en sus acusaciones contra el JNE, podría reducir el impacto. Igual, no creo que sea determinante porque estamos a dos semanas de las elecciones y pareciera que la campaña recién empieza", consideró el presidente de Transparencia.

- Explicaciones insuficientes -

Requena cuestionó a Renzo Reggiardo por la carta que envió al JNE para sustentar su decisión de no debatir con sus contrincantes este último domingo. "Dio argumentos muy débiles, pero a sus electores no creo que les interese mucho eso. Solo los que estamos absolutamente atentos al proceso vamos a revisar sus explicaciones", comentó el analista político.

"Fue una falta ética y hasta diría que fue una cobardía, sobre todo si se incluye que sale con su hija menor de edad en su caminata. Me pareció de muy mal gusto pero, lamentablemente, el Pacto Ético y el Tribunal de Honor no tienen ningún efecto visible. Un candidato, al darse cuenta de eso, no tiene por qué verse obligado a debatir", destacó, a su turno, Arturo Maldonado.

Pese a esta opinión negativa sobre la decisión de Reggiardo, Maldonado consideró que fue una decisión válida porque este candidato, al liderar las encuestas, sabe que ir a un debate significa convertirse en el saco de boxeo del resto de participantes. "Ha presentado excusas porque no quería exponerse y porque sabía que su desempeño no iba a ser los suficientemente bueno", consideró.

Gerardo Távara reiteró que las explicaciones que presente Renzo Reggiardo en estos últimos días de campaña serán determinantes para saber si esta decisión fue adecuada o no en su carrera a la alcaldía de Lima. "Dependerá de lo que ocurra con las propuestas que puedan presentar los candidatos y las explicaciones que vayan a dar del financiamiento de sus campañas", destacó el especialista.

- ¿Debates obligatorios? -

José Carlos Requena y Arturo Maldonado coincidieron al considerar que, más allá de una llamada de atención y un reclamo por faltar al Pacto Ético que firmó, no se puede establecer mayores sanciones contra los candidatos que no acudan a debates, como Renzo Reggiardo.

"Si te ciñes a la ley, no hay nada que te fuerce o te obligue a debatir. Lo único que existe es esa buena voluntad expresada en los pactos, la palabra que uno tiene y la ruptura de esa misma palabra. Tendría que cambiarse la ley para pedir algo más y, si vamos a mantener debates como el de este domingo, no veo cómo se pueda forzar ese tipo de legislación", consideró Requena.

"A Renzo Reggiardo le pesó más el pragmatismo que la ética y, más allá de qué tan vinculante se pueda hacer la participación de un debate, no creo que se llegue a un punto en el cual se sancione su ausencia en un evento así con la cancelación de una candidatura. No se puede afectar el derecho constitucional a participar en elecciones. El Pacto Ético, en consecuencia, solo puede apelar a buenas intenciones", dijo, a su turno, Arturo Maldonado.

Gerardo Távara tuvo una opinión diametralmente opuesta y consideró necesario que se legisle la obligatoriedad a debatir.

"Creo que no debería haber solo un compromiso ético, sino una obligación legal como lo es, por ejemplo, presentar una hoja de vida y un plan de gobierno [...] Ya llevamos años debatiendo en el Perú y es momento de que sea una práctica obligatoria por ley", destacó.