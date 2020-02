El presidente Martín Vizcarra se reunió esta mañana, en Palacio de Gobierno, con representantes del partido Alianza para el Progreso (APP). Este es el primer encuentro que sostiene el mandatario con los virtuales legisladores, tras las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.

César Acuña, presidente de APP, anunció el compromiso del que será el bloque parlamentario de APP “de apoyar” las reformas política y judicial. Dijo que además le pidieron al presidente Vizcarra que declare en emergencia la salud y mayor presupuesto para la educación.

“Ha sido una reunión muy importante, conversamos sobre las reformas políticas pendientes [...] Nosotros nos hemos comprometido a apoyar la gobernabilidad y vamos a tomar como prioridad (la reforma)", indicó.

“APP tiene la oportunidad de limpiar la imagen del Congreso y responder a lo que los peruanos quieren. Los peruanos quieren un nuevo Congreso, un nuevo Congreso que trabaje de la mano con el Ejecutivo, un nuevo Congreso que no legisle pensando en intereses personales o de grupos, que tiene que legislar pensando en los peruanos […] Vamos a apoyar todos los proyectos de ley que envíen al Congreso, vamos a respaldar”, afirmó a la prensa.

Además, Acuña anunció que la bancada de APP será la primera en presentar un proyecto de ley para eliminar la inmunidad parlamentaria.

“Vamos a ser la primera bancada en presentar el proyecto para eliminar la inmunidad parlamentaria, el primer día será nuestra propuesta”, indicó a su salida de la reunión que mantuvieron representantes de su partido con el presidente Martín Vizcarra.

#ElPerúPrimero El presidente @MartinVizcarraC se reunió con representantes del partido Alianza para el Progreso, agrupación con la que empieza el proceso de diálogo con las bancadas que integrarán el nuevo Congreso para impulsar una agenda de trabajo conjunta por el bien del país pic.twitter.com/lZPKKi1cvc — Presidencia Perú (@presidenciaperu) February 3, 2020

Acuña reiteró que APP respaldará la gobernabilidad y llegará a acuerdos dentro del Congreso.

“Invoco a todas las bancadas a nunca más enfrentamientos, a no pensar en intereses partidarios ni políticos, pensar en el país. Los 33 millones de peruanos están esperando un nuevo Congreso, un nuevo Congreso que legisle no pensando en intereses personales, no pensando en intereses de grupos, que legisle pensando en el país”, manifestó.

-Nota previa-

Acuña y los representantes de APP llegaron a Palacio de Gobierno minutos antes de las 7:30 a.m. -hora programada para la reunión”.

“Vamos a escuchar al presidente, esperemos que nos diga de qué manera lo vamos a apoyar. Creo que APP está buscando la gobernabilidad, vamos a hacer todo el esfuerzo para coordinar las fuerzas que quieren el crecimiento económico, las fuerzas que quieren el crecimiento del país, nos vamos a poner de acuerdo”, refirió antes de ingresar.

Además, Acuña sostuvo que solicitarán que el presupuesto para el sector educación sea del 6%, que se declare en emergencia la salud pública y que la seguridad ciudadana esté en manos de los ministerios del Interior y Defensa.

A su turno, Carmen Omonte, también virtual congresista, precisó que su intención es colaborar “en todo aquello que beneficie al país”.

“Tenemos que demostrar que somos capaces de trabajar en consenso, en diálogo, con una agenda en común. Entendemos que el presidente va a priorizar el tema de la reforma política, la eliminación de la inmunidad, en esto estamos totalmente de acuerdo y vamos a plantear también nuestras propias necesidades. Ideas en salud, educación, agro y también contra la inseguridad ciudadana. Van a ser cuatro planteamientos específicos”, detalló.

El mandatario sostendrá hoy otras tres reuniones más con las agrupaciones Somos Perú, Podemos Perú y Fuerza Popular en horas de la tarde.