El ausentismo de los peruanos en el extranjero en las Elecciones Congresales Extraordinarias del pasado domingo 26 de enero llegó hasta el 76% de los electores habilitados según lo informado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 96.324%% de las actas contabilizadas.

Al cierre de esta publicación, se han procesado actas que agrupan a 840,837 electores hábiles para sufragar en el extranjero, de los 974,230 que figuran en el padrón electoral. Fuentes de la ONPE indicaron que “es complicado que la tendencia cambie” según se vayan contabilizando las actas restantes.

Las cifras demuestran que el ausentismo fuera de nuestras fronteras creció en comparación a otros procesos en los que también se eligió la conformación del Congreso. Por ejemplo, en los comicios generales del 2016 y del 2011, el ausentismo fue de 47%, en ambos casos, mientras que el del 2006 se llegó al 37%.

Proceso electoral Participación Ausentismo Electores hábiles Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 24% 76% 974,230 Elecciones Generales 2016 53% 47% 884,924 Elecciones Generales 2011 53% 47% 754,154 Elecciones Generales 2006 63% 37% 457,891

El desinterés de los electores fuera del Perú

Para el exjefe de la ONPE Fernando Tuesta, esta cifra se explica por varios factores, entre ellos la no obligatoriedad del voto para los peruanos en el extranjero y la falta de interés por unos comicios en los que se elegía a parlamentarios para culminar el periodo en el año 2021.

“En un sistema de voto obligatorio, evidentemente, el no ir a votar condiciona a la persona en su participación porque, obviamente, nadie quiere que lo multen y al no haber esto (en el extranjero) el ausentismo es alto. Hay que tener en cuenta que ir a votar en el extranjero para muchos peruanos resulta oneroso, pues tienen que trasladarse porque no en todas las ciudades hay consulados”, sostuvo en diálogo con este medio.

En esa línea, recordó que la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política que presidió propuso incorporar el "voto postal" para facilitar el ejercicio del sufragio de los peruanos en el exterior. Lamentó que el disuelto Parlamento no haya admitido esta iniciativa.

"Propusimos que se empiece a utilizar el voto postal cosa que no te tienes que desplazar como ocurre a muchos extranjeros residentes en el Perú que votan de manera postal. Eso se incluyó en la propuesta de manera progresiva ahí donde funciona el correo", señaló.

"Hay un tema de fondo que observamos desde un primer momento: no existe un incentivo para una elección parlamentaria sola por parte de los peruanos residentes en el extranjero en el sentido de que se tienen que votar por candidatos de Lima. Eso ya es cuestionable, pero lamentablemente no se ha puesto como un tema de debate", indicó.

El rechazo a la clase política

Similar postura mostró el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay quien destacó que el ausentismo se explica por el carácter extraordinario de este proceso electoral y el rechazo de la ciudadanía a la clase política.

"No siendo una regla y siendo algo atípico, pareciera que ese solo proceso político no ha sido bastante bien digerido, en el mejor sentido de la palabra, por los connacionales en el exterior", manifestó.

"Creo que el peruano de afuera se ha sentido enormemente desilusionado y comparte solidariamente esta suerte de psicología colectiva de hartazgo con mucho de lo que se está viendo en la región. Ese mapa, yo aspiro y espero que no se repita en unas elecciones presidenciales porque el proceso mismo es distinto", añadió.

Rodríguez Mackay coincidió con Tuesta en la necesidad de crear un distrito electoral para los peruanos en el extranjero con el fin de que sean “bien representados” ya que se trata de una población que “bordea el millón de peruanos” - según el último padrón electoral, 974,230 ciudadanos estaban habilitados para votar en el extranjero-.

"No tener un distrito electoral para peruanos en el extranjero es una de las enormes falencias porque venimos sosteniendo que el Perú debería contar con una representación de los peruanos en el exterior, un escaño en el Congreso y en consecuencia un distrito electora", afirmó.

“No tiene un nivel de congruencia que, siendo peruanos afuera relevantes en número, relevantes en las aportaciones en lo que significan las remesas para el país y relevante además con todo lo que vienen haciendo en sus contribuciones que no tengan una voz y un voto directo es una falta enorme”, cuestionó.