La Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó este lunes un informe preliminar de las Elecciones Congresales Extraordinarias, celebradas el domingo 26 de enero.

“La Misión destaca como un dato positivo la notable presencia de delegados de ONPE, JNE y la Fiscalía, así como de las fuerzas de seguridad custodiando los centros de votación. Asimismo, celebra el acompañamiento de los observadores nacionales, un factor fundamental para garantizar el buen desarrollo de las elecciones. Respecto a la presencia de personeros de los partidos políticos, la MOE observó que su presencia fue limitada”, se lee en el comunicado.

La Misión de la OEA estuvo integrada por 35 observadores y expertos de 16 nacionalidades, quienes se instalaron en diferentes regiones del país el pasado 16 de enero de 2020.

“La Misión de Observación Electoral destaca el esfuerzo realizado por los tres órganos electorales para la celebración de este proceso electoral. Un proceso que, al no haber estado previsto en su cronograma, constituyó un importante reto que puso a prueba la eficacia de sus capacidades técnicas, humanas y normativas en un corto periodo de tiempo”, agregó.

Sin embargo, el organismo internacional también señaló una serie de deficiencias que presentó el proceso electoral como la aún escasa participación de las mujeres y poblaciones originarias.

“La Misión constató que no hay una disposición que implique la no inscripción de las listas que incumplan con la cuota (de género), y que, luego del proceso de tachas y exclusiones, disminuye el número de candidatas mujeres porque no se contempla como obligatorio sustituir a las personas que salen de las listas por otras de igual género. Es decir, en los hechos, la obligatoriedad de la cuota no se cumple. Este tema ya fue incluido en informes elaborados por Misiones desplegadas para los últimos procesos electorales”, refiere el documento de más de quince páginas.

“La Misión entiende que las y los miembros de los pueblos indígenas y afrodescendientes se encuentran subrepresentados en las listas de candidatos y, consecuentemente, en los órganos de representación popular. Sin embargo, no puede dimensionar a cabalidad este tema porque no existe un mecanismo que permita a candidatos y candidatas identificarse como miembros de un pueblo indígena”.

Además, sugirió que se reformen las leyes electorales a fin de que se establezcan criterios únicos que regulen las tachas y exclusiones de candidatos al Congreso.

La Resolución N.° 0155-2019-JNE, del 10 de octubre de 2019) no contempló todas las reglas que habrían de aplicar, lo cual generó que, con posterioridad, el JNE tuviera que pronunciarse sobre la aplicación o no de temas de gran relevancia, como la regla de no reelección inmediata de congresistas, o la aplicación de la valla electoral para mantener la inscripción como organización política. En el caso concreto de la no aplicación de la valla electoral, esta determinación se dio a tan solo doce días previos a la jornada electoral, lo cual generó descontento de diferentes actores del proceso”, refiere el texto.