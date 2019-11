El primer ministro Vicente Zeballos y la titular de la Mujer, Gloria Montenegro, presentaron ayer ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 sus descargos por el proceso iniciado la semana pasada por la presunta infracción al principio de neutralidad de funcionarios públicos en el marco de las elecciones parlamentarias 2020.

Ambos negaron haber vulnerado la neutralidad y, por tanto, pidieron al JEE archivar los expedientes de sus respectivos casos.

Como se recuerda, el procedimiento se inició debido a las declaraciones que los miembros del Gabinete realizaron en las últimas semanas, en las que manifestaron su oposición a que los miembros del Congreso disuelto —que ambos integraron— puedan postular en los comicios del próximo año, así como en los del 2021. Cabe recordar que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) finalmente decidió que estos últimos sí pueden ser candidatos.

Entre sus argumentos, Zeballos señala que el informe de fiscalización que inició el proceso no determina que se haya cometido una infracción.

“…Se debe precisar y enfatizar que la coordinadora de fiscalización no detectó alguna conducta infractora al principio de neutralidad por parte de mi persona como presidente del Consejo de Ministros […], sino que solo recomienda que se formule un recordatorio al Poder Ejecutivo sobre el respeto al principio de neutralidad”, manifiesta en el documento de 10 páginas.

Sobre su oposición a la postulación de miembros del Congreso disuelto, refirió que se trató de una “interpretación jurídica realizada sobre una materia controvertida”. Recordó que ello ha sido objeto de debate público en los últimos meses y que inclusive la decisión del pleno del JNE fue por mayoría, no por unanimidad.

“La referencia a la ‘no reelección de los parlamentarios’ es genérica y/o abstracta. No se hace mención de manera concreta o específica a una determinada agrupación política o a algún/a candidato/a en específico, con lo cual no se incurre en la prohibición establecida en el artículo 346 de la Ley Orgánica de Elecciones. De tales declaraciones no se derivan, ni abstracta ni concretamente, actos que favorezcan o perjudiquen a determinados partidos o candidatos/as”, explicó acotando que ha expresado su respeto por la decisión adoptada por el pleno del JNE.

Agrega también que a la fecha de inicio del procedimiento en su contra, ningún partido político había inscrito su lista. “Ello lleva a inferir que no se puede favorecer o perjudicar a una categoría que no existe al momento de emitir las declaraciones (21/10/19 u 11/11/19); es decir, la categoría de ‘candidatos’”, sostuvo.

Por su parte, Montenegro tiene similares argumentos a los de Zeballos. Asimismo, agrega que sus declaraciones en oposición a la postulación de miembros del Congreso disuelto fueron brindadas en un contexto de “incertidumbre general y debate sobre el tema materia de opinión”.

Refirió que su postura se dio en el marco de declaraciones a la prensa y que tenía sustenta técnico. Recordó que incluso la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el JEE de Ica solicitaron al JNE pronunciarse sobre el asunto.

En ese sentido, apuntó que recién el 11 de noviembre pasado se conoció la decisión del JNE. “En tal virtud que desde dicho momento he omitido pronunciar comentario alguno, señalando solo que las decisiones del JNE deben cumplirse y que soy respetuosa de su autonomía”, expresó.

DATO

Lo que sigue

El Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Período Electoral aprobado por el pleno del JNE establece que vencido el plazo para la emisión de los descargos —y con o sin ellos— “y en el término no mayor a cinco (5) días calendario, el JEE se pronuncia sobre la existencia o no de infracción en materia de neutralidad”.

Es decir, ahora está en manos del JEE Lima Centro, una vez emitidos los descargos de Zeballos y Montenegro, tomar una determinación.