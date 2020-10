Alfredo Barnechea, uno de los cuatro precandidatos a la Presidencia de la República que tiene Acción Popular, afirmó hoy que su partido debe salir “unificado” después de que se realicen sus elecciones internas. Agregó que los diferentes postulantes, entre ellos los excongresistas Yonhy Lescano y Edmundo del Águila, representan distintas tendencias, ideas y espíritus.

“El partido tiene que salir unido para una candidatura única para las elecciones presidenciales, estamos en una situación muy, muy difícil. El Perú, probablemente, ha sido el país peor manejado del mundo, y eso lo dan todas las estadísticas internacionales sobre la pandemia [de COVID-19]”, manifestó a Canal N desde la loza deportiva Nuevo Amanecer, en el distrito de San Martín de Porres.

Barnechea-quien estuvo acompañado por Maricarmen Alva y Armando Villanueva, los integrantes de su fórmula presidencial- también dijo que cuenta con el respaldó de las bases del interior del país y no solo de Lima. Aunque evitó responder si tiene el apoyo del empresario Raúl Diez Canseco, quien declinó en las últimas semanas presentarse en las primarias acciopopulistas.

También mostró su preocupación por la segunda ola de coronavirus que atraviesa a Europa y que puede darse en el Perú en las próximas semanas.

“Tenemos grandes problemas que tenemos que resolver y, por eso, es tan importante el partido entre a las elecciones presidenciales, después de una competencia, unificado, con un programa de cambio”, reiteró.

Un gobierno “deplorable” y “deficiente”

Alfredo Barnechea se pronunció, además, sobre el nuevo pedido de vacancia por permanente incapacidad moral contra el presidente Martín Vizcarra, quien ha sido sindicado por cuatro aspirantes a colaboradores eficaces como el receptor de sobornos por S/2′300.000 por dos obras en Moquegua, cuando era gobernador regional.

“La verdad es que en un país normal es siempre muy preocupante que, a pocos meses de unas elecciones, se produzcan situaciones de este tipo. Yo me imagino la posición moral en la que se encuentran muchos congresistas, pero quiero decir que esta no es una vacancia, no es algo producido ni por mi partido ni por la oposición, sino por acusaciones muy concretas contra el señor Vizcarra”, subrayó.

Barnechea dijo que la continuidad de Vizcarra Cornejo en Palacio de Gobierno “depende de las cosas que se conozcan sobre él”.

“Lo que el señor Vizcarra ha hecho hasta ahora como presidente es muy deplorable, es muy deficiente”, expresó.

El político acciopopulista evitó responder por la acusación que hizo el mandatario a su agrupación, en el sentido, de que uno de sus representantes solicitó postergar las elecciones generales.

“Pues no sé a quiénes se refiere, si el señor Vizcarra tiene algunos nombres, pues debería decirlos, no sé a quiénes se refiere, por lo tanto, no me puedo pronunciar al respecto”, mencionó.

El precandidato a la Presidencia por Acción Popular dijo que el próximo gobierno no solo será del bicentenario, sino también de la “reconstrucción nacional”, porque el país quedará “muy golpeado” no solo en el sector Salud, sino también en lo económico, después de la pandemia.

“Y eso va a requerir de un esfuerzo conjunto de todas las fuerzas políticas, una de las propuestas mías interna y externamente es que a partir del 2021 tiene que haber un gobierno de reconstrucción nacional y eso tiene que ser un gobierno casi de coalición”, remarcó.

Barnechea también recordó el incidente que marcó su campaña presidencial en el 2016, cuando se negó a comer chicharrón en Cañete.

“Ese día no comí porque estaba mal del estómago y esa fue una campaña hecha por todo el establecimiento económico que quería que la elección de 2016 se redujera a Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Bueno lo lograron y miren ustedes lo que han hecho con el Perú. Este es el momento del cambio y será el momento de comerse un chicharrón, pero no los chicharrones de la corrupción”, acotó.

Alfredo Barnechea tiene 3% de intención de voto con miras a las elecciones de 2021, según la última encuesta de El Comercio-Ipsos. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)

Y si bien Barnechea se negó a comer chicharrón frente a las cámaras de televisión en un enlace en vivo, lo hizo después. En la loza deportiva se había instalado un puesto con esta comida.

