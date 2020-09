Fiorella Molinelli, presidenta ejecutiva de Essalud, afirmó este miércoles que ha rechazado la invitación de tres partidos políticos que la contactaron para ofrecerle “participación política” con miras a las Elecciones Generales del 2021.

“He recibido algunas invitaciones no solo de un partido, sino he recibido de tres; sin embargo, agradezco el interés. Siempre mi voluntad es de apoyar y trabajar por mi país", sostuvo en diálogo con Canal N.

“Los detalles prefiero guardarlos en reserva dado que he descartado esas posibilidades y lo importante ahora es seguir concentrándonos en nuestro tema de salud”, añadió.

La también exministra de Desarrollo e Inclusión Social indicó que ha declinado las invitaciones porque tiene un “compromiso con Essalud” en el marco de la lucha contra la pandemia de COVID-19.

“Prefiero en estos momentos seguir trabajando por mi país y por Essalud, donde en esta etapa tan difícil de pandemia necesitamos ponerle todo nuestro esfuerzo y preocuparnos por todas las personas que vienen siendo afectadas por este virus. Sigo trabajando en Essalud, mi ratificación en el cargo se dio en marzo y ese compromiso ustedes ven que día a día venimos manteniendo”, señaló.

Fiorella Molinelli

Además, la funcionaria refirió que toda persona que desee postular en el próximo proceso electoral debe renunciar primero al cargo público que ocupe. En ese sentido, reiteró que no dejará Essalud debido a que su voluntad es la de “apoyar y trabajar” por el país desde dicha institución.

Cabe destacar que en el 2016, Fiorella Molinelli fue candidata al Parlamento por Peruanos por el Kambio y fue jefa del Plan de Modernización del Estado y Miembro del Equipo Económico del Plan de Gobierno de dicha agrupación.

