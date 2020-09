Tras no participar en las elecciones extraordinarias 2020, Restauración Nacional ahora busca cerrar un acuerdo para postular como candidato presidencial a George Forsyth, el alcalde de La Victoria que encabeza la intención de voto en las encuestas. Después de 14 años, la estructura identificada con el pastor Humberto Lay intenta cambiar de nombre y símbolo, por segunda vez en el último año.

Son diversas las fuentes que hablan sobre acercamientos entre Restauración Nacional y George Forsyth. En dichas conversaciones, Somos Perú ha perdido fuerza luego de los últimos audios que vinculan a su congresista Guillermo Aliaga (Lima) con el exjuez Walter Ríos, sindicado como parte de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Justamente este lunes, el alcalde de La Victoria se pronunció sobre su eventual inscripción en el todavía partido de la espiga. “ Restauración Nacional me parece importante. Me parece importante para hacer política pertenecer a un partido. Yo no pertenezco a ningún partido, entonces, es una opción sumamente interesante de la cual hablaremos quizá en estos días ”, afirmó en América Televisión.

Antes de que se presente la posibilidad de unirse con Forsyth, Restauración Nacional ya había intentado cambiar de nombre. El partido de la espiga fue creado en noviembre del 2005 y participó en los comicios generales del siguiente año con su logo propio, lo que le alcanzó para obtener dos escaños. En las dos siguientes elecciones -2011 y 2016- postuló en alianzas electorales.

En el 2011 fue con la alianza que postuló a Pedro Pablo Kuczynski y agrupaba al Partido Popular Cristiano, Alianza para el Progreso, el Partido Humanista y Restauración Nacional.

Para el 2016 decidió ir con Alianza para el Progreso, pero el candidato presidencial César Acuña fue excluido y antes de eso, Humberto Lay renunció a su puesto como segundo en la plancha presidencial.

En los comicios de 2020, estuvieron a punto pero finalmente no participaron, y Humberto Lay dejó la presidencia del partido, dejando todo en manos del secretario general, John Fernández de Paredes Silva.

Proceso electoral en los que participó Restauración Nacional Tipo de postulación % de votos en elección presidencial Congresistas de Restauración 2006 Logo propio 4.38% 2 2011 Alianza electoral (Alianza para el Gran Cambio) 18.52% 1 2016 Alianza electoral (Alianza para el Progreso del Perú) Candidato presidencial excluido 0

Primer intento: Perú Firme

En Restauración Nacional aseguran que vienen buscando un cambio de nombre desde el 2010. Son dos los motivos: primero, en diversos focus group realizados identificaron que la imagen de Humberto Lay está muy ligada y por encima que la del partido; y segundo, el símbolo de la espiga es muy difícil de reproducir en las pintas partidarias de campaña.

“Como anécdota, nos ha pasado, que una vez mandamos a pintas la espiga, y cuando fuimos a ver el resultado, no te miento, era una hoja de marihuana amarilla. Entonces, se necesita una plantilla que implica un costo más elevado a nivel logístico”, refiere una fuente de la dirigencia del partido. El logo de la espiga, que se mantiene desde el 2005, ha tenido hasta tres cambios pero solo de forma.

En junio del 2019, el excongresista Daniel Salaverry hizo una alianza con Restauración Nacional y le cambió de nombre a Perú Firme. Sin embargo, esta alianza solo duró cuatro meses.

El primer intento de cambio de nombre se produjo a mediados del 2019 cuando se anunció una alianza con el excongresista Daniel Salaverry. El partido pasó a llamarse Perú Firme, con los colores azul y rojo. Pero esto solo duró un promedio cuatro meses, cuando en octubre el exlegislador anunció la ruptura de la alianza.

Fuentes allegadas al equipo de Salaverry sostienen que Humberto Lay mantenía el manejo del partido, sobre todo cuando tocó la repartición de espacios para las listas congresales: Salaverry tenía los números pares y Restauración Nacional los impares.

“Se les dijo que los candidatos que buscaban meter eran personas que no sumaban políticamente a la lista, pero alegaron que tenían compromisos. Se produce un entrampamiento y se rompe la alianza” , añadieron.

También pidieron que Salaverry postule como cabeza de la lista congresal por Lima, pero este se negó.

Tras esa alianza fallida, Restauración retornó a su nombre y logo, pero decidieron no postular a las elecciones congresales extraordinarias del 2020. Desde el partido, alegan que Humberto Lay se mantiene alejado y dedicado a las enseñanzas bíblicas, aunque mantiene contacto con el secretario general John Fernández.

El pastor Lay se ha vuelto una especie de “influencer evangélico” con su canal de YouTube “Estudios Bíblicos con Humberto Lay”. Sus videos duran más de 20 minutos cada uno.

El segundo intento: En definición

Con la posibilidad de una alianza con George Forsyth, se abre una nueva posibilidad de cambio de nombre y logo.

Desde diversos medios se ha deslizado los posibles nombres de “Victoria Perú” y “Alianza Perú”, pero las fuentes consultadas en Restauración Nacional descartaron ambos. Según refirieron, ambos nombres encapsulan mucho el segmento electoral y están buscando algo más de alcance nacional.

“Hay varios nombres, pero se barajan opciones. Una es mantener el nombre y cambiar el símbolo. Otra situación es mantener el símbolo y cambiar el nombre. O ir por todo y cambiar el nombre y el símbolo. Pero Victoría Perú no ha estado en los planes o en las listas de posibles nombres. Ahora, nosotros no tenemos problemas de cambiar a un nombre que elijamos mutuamente” , aseveraron las fuentes consultadas en Restauración Nacional.

Lo que tiene más posibilidades de cambiar completamente -añadieron las fuentes- es el símbolo.

Autoridades de Restauración Nacional a nivel subnacionales (desde el 2018) Número de autoridades vigentes Gobernadores regionales 1 Alcaldes provinciales 8 Alcaldes distritales 49

George Forsyth, según los plazos establecidos en la última ley aprobada por el Congreso, solo tiene hasta el 30 de setiembre para inscribirse en un partido y así poder postular en la contienda presidencial del 2021 .

Restauración Nacional tiene previsto mandar su padrón actualizado esta semana y, de concretarse la anunciada alianza, mandaran una ampliación con la ficha de Forsyth en las siguientes semanas. Tienen hasta el 30 de setiembre.

Preguntamos si había la posibilidad de que Forsyth asuma la presidencia del partido, pero nos recordaron que su estatuto no lo permite hasta las elecciones internas que se producirán a fines de año.

Otro tema a tomar en cuenta es que Forsyth debe dejar la Alcaldía de La Victoria para postular a la Presidencia de la República. La Constitución establece que los alcaldes deben renunciar al cargo seis meses antes de la elección respectiva. Es decir, el plazo vencería el 10 de octubre .

