La Comisión de Constitución del Congreso postergó hasta este miércoles 22 la aprobación del nuevo texto sustitutorio donde propone para los 24 partidos políticos inscritos fijar el plazo de seis meses de afiliación como requisito para para participar en las elecciones internas. Solo los aspirantes de las nuevas agrupaciones, que logren inscribirse hasta el 30 de setiembre, no estarían obligados a presentar este requisito de militancia.

Es decir, los candidatos de las agrupaciones vigentes tendrían que haberse inscrito como máximo hasta mayo pasado. En el debate surgió una propuesta de Somos Perú para que se retire la exigencia de acreditar la afiliación ante el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, y solo sea informado directamente por los partidos políticos. Algunos expertos como José Manuel Villalobos advirtieron que esta práctica -de no requerir la acreditación ante el ROP- podría generar fraudes en fichas de afiliación.

Actualmente, un partido presenta su padrón de nuevos afiliados ante el ROP, el cual realiza una fiscalización de los nuevos afiliados acreditados por los partidos políticos. De aceptarse la propuesta de Somos Perú, los partidos remitirían directamente -sin fiscalización del ROP- su padrón de afiliados ante el JNE.

Con el requisito de seis meses de afiliación acreditado ante el ROP, se complicaría las candidaturas de los líderes políticos que figuran en los primeros lugares de las encuestas como el alcalde de La Victoria, George Forsyth, el exprimer ministro Salvador del Solar, y el actual congresista Daniel Urresti (Podemos Perú, Lima). Ninguno de los tres cuenta con militancia vigente, según el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ni siquiera Urresti que fue elegido como representante de Podemos.

La única opción -según lo estipulado en el texto de Constitución- sería que los tres se afilien a una nueva agrupación política que logre su inscripción electoral hasta el 30 de setiembre, un mes más de plazo según lo establecido en un texto previo. En el caso de la exlegisladora izquierdista Verónika Mendoza, aún tendría la opción de que su agrupación Nuevo Perú consiga la inscripción hasta la fecha referida.

Precisamente, Nuevo Perú difundió un documento remitido al JNE, el pasado 15 de julio, donde se exhorta a modificar el Reglamento de Registro de Organizaciones Políticas, para garantizar la virtualización de todo el proceso de inscripción, incluyendo la adhesión de militantes.

Pese a ello, la Directora Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE, Yessica Clavijo, informó, ante la Comisión de Constitución, que hasta la fecha ninguna nueva agrupación ha presentado su documentación correspondiente para lograr la inscripción electoral.

Sumas y restas

Omar Chehade (Alianza para el Progreso, Lima), titular de la Comisión de Constitución, explicó que esta norma buscaba evitar los vientres de alquiler. “Se está respetando el fortalecimiento de los partidos políticos, la Comisión de Alto Nivel de la Reforma Política propuso en el 2018 que el requisito de afiliación sea un año”, recordó.

La norma anterior sobre las elecciones primarias establecía, en su primera disposición complementaria, que los candidatos debían acreditar seis meses de afiliación antes de la realización de dicha procedimiento interno. Sin embargo, este Congreso aprobó una ley que suspendió las elecciones primarias hasta el 2022 por la situación de la pandemia. “Si no se aprueba ninguna norma para las internas, no existe requisito de afiliación. Cualquiera sin afiliación podría postular”, explicó José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral.

Pese a ello, Villalobos advirtió que este requisito podría ser observado por los organismos electorales. “Este impedimento es inconstitucional, restringe el ejercicio del sufragio pasivo, por lo que el JNE podría inaplicarlo”, afirmó el especialista en materia electoral.

Este argumento también fue expuesto por el legislador Jim Ali Mamani (Unión por el Perú, Ayacucho), quien alegó que no se puede afectar el derecho de participación política de cualquier ciudadano. El legislador Luis Valdez (Alianza para el Progreso, La Libertad) respondió que existe una crisis por la ligereza en la participación política partidaria, por lo cual enfatizó en la necesidad de reforzar a los partidos políticos. “Hay precandidaturas que no responden a una formación política sino a unas ganas de tomar el poder sin rendir cuentas a nadie”, aseveró.

Leslye Lazo (Acción Popular, Lima) se mostró de acuerdo con el plazo de seis meses, pero pidió regular el plazo de 45 días establecido en la fórmula para que el Jurado Nacional de Elecciones establezca una plataforma digital para la inscripción de las nuevas agrupaciones. “El requisito de afiliación es necesario mas aún en los candidatos presidenciales, para garantizar la identificación con la doctrina del partido con el que desea postular”, manifestó.

También se mostró de acuerdo Rennan Espinoza (Somos Perú, Lima), pero solicitó que se retire el apartado donde se exige que la afiliación esté acreditada ante el Registro de Organizaciones Políticas. “Este año nadie ha podido actualizar sus padrones, por la situación de emergencia. El partido será el que deberá acreditar que el candidato tiene seis meses de afiliación. Después del último envío del padrón a la ROP el año pasado, se han ido inscribiendo nuevos afiliados y esos afiliados no se ha podido informar al ente electoral por la pandemia. El siguiente envío de padrón debía ser en marzo de este año, pero no se pudo por la pandemia”, explicó Espinoza a El Comercio sobre su propuesta.

Esta postura fue recogida también por Luis Roel (Acción Popular, Lima), quien refirió que existen casos de militantes que se quieren inscribir desde hace años pero han tenido problemas frente al Registro de Organizaciones Políticas del JNE.

Sin embargo, el especialista José Manuel Villalobos advirtió que esto podría prestarse a otro tipo de prácticas. “Le ponen fecha anterior a una ficha de afiliación y pasa un candidato. El problema es es, genera el fraude”, indicó.

La única bancada que se opuso a rajatabla fue Podemos Perú, quien tiene entre sus filas a Daniel Urresti. El legislador Carlos Almerí (Lima Provincias) propuso que la exigencia de afiliación sea de solo un mes.

Al final del debate, Chehade consultó a los representantes de Somos Perú, Acción Popular y Unión por el Perú si votarían a favor la fórmula si se quitaba la exigencia de acreditar afiliación ante el ROP del JNE, a lo que ambos respondieron afirmativamente. “Esto solucionaría todo”, dijo José Vega (Lima), vocero de Unión por el Perú. El Partido Morado también se plegó a esta fórmula que será votaba en la sesión de este miércoles 22 a las 3:00 p.m.

Elecciones internas

Víctor Ticona, titular del JNE, y Manuel Cox, jefe del ONPE, se presentaron ayer a la Comisión de Constitución y ratificaron su postura respecto a que los comicios internos de los partidos se realicen mediante el mecanismo “un militante, un voto” y a través del voto electrónico no presencial.

“Tenemos una observación puntual en el predictamen, no se asegura que la elección por delegados sea democrática, porque la remite a los estatutos del partido. No define que los delegados sean elegidos por los afiliados. En la fórmula se dice que los delegados son elegidos por el estatuto y el estatuto podría decir que los delegados son elegidos por los órganos dirigenciales, con ello no se asegura elección democrática”, advirtió Ticona.

Su observación fue atendida y en el nuevo texto sustitutorio presentado, si bien se mantuvo la opción de realizar comicios mediante delegados, se precisó que dichas autoridades deben ser previamente elegidos mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados.

La legisladora Carolina Lizárraga (Partido Morado, Lima) propuso en el debate que se exija un mínimo de militante para los mecanismos de elección propuestos en la fórmula.

