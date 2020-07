El proceso electoral del 2021 ya está en marcha y el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se encuentra incompleto. Esto debido a que el Colegio de Abogados de Lima (CAL) aún no elige al reemplazo del magistrado Raúl Chanamé Orbe, cuyo mandato en el máximo ente rector de los comicios venció el pasado 5 de julio.

El pleno del JNE está conformado por cinco integrantes: uno por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República (quien lo preside); uno por la Junta de Fiscales Supremos; uno por el Colegio de Abogados de Lima; uno por los Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Públicas; y uno por los Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Privadas. Este año se vence el mandato de cuatro de los cinco miembros.

Magistrado Entidad a la que representa Vencimiento de mandato Ratificación Raúl Chanamé Orbe Colegio de Abogados de Lima Julio del 2020 No Luis Arce Córdova Junta de Fiscales Supremos Julio del 2020 Sí Ezequiel Chávarry Correa Universidades Públicas Setiembre del 2020 Por definir Víctor Ticona Postigo Corte Suprema de Justicia Noviembre del 2020 Por definir Jorge Rodríguez Vélez Universidades Privadas Noviembre del 2021 No cabe reelección

El mandato del magistrado Luis Arce Córdova también venció este mes. Sin embargo, la Junta de Fiscales Supremos decidió designarlo como su representante reelecto ante el JNE. Solo se permite una reelección en este cargo, por lo que salvo Jorge Rodríguez Vélez que afronta su segundo mandato, todos los demás podrían quedarse un periodo adicional.

La Fiscalía de la Nación decidió rápidamente el nombramiento, debido a que el JNE corría el riesgo de quedarse solo con tres de sus cinco miembros y eso imposibilitaba la toma de decisiones.

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones es el encargado de las más altas decisiones en el proceso electoral, desde las apelaciones de tachas hasta la decisión sobre si los actuales congresistas podrán postular a la “reelección”.

Congresistas del Partido Morado y Frente Amplio pidieron a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dejar sin efecto este nombramiento. En un oficio señalaron que “no solo ha tenido relaciones con los integrantes de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, sino que, también, pesan sobre él presuntos actos de corrupción”.

El problema del CAL

La ausencia de un miembro del pleno del JNE no es un tema que se pueda minimizar. José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, advirtió que podría traer complicaciones respecto a la composición para la toma de decisiones.

“Cuando tienen solo a cuatro miembros y no se ponen de acuerdo, el presidente siempre va a tener que dirimir. Todo queda en manos del presidente del pleno. Además, si un miembro tiene que abstenerse por algún conflicto o no puede asistir, quedarían solo tres y así no se pueden tomar decisiones. En el tribunal tienen que estar los cinco y mas aun en temporada electoral”, explicó a El Comercio.

El Colegio de Abogados de Lima aún no inicia el proceso de elección del reemplazo del magistrado Raúl Chanamé, cuyo mandato venció el pasado 5 de julio. La decana María Elena Portocarrero explicó a este Diario que la situación de la pandemia complicó el proceso, sumado a problemas internos con el comité electoral.

“Desde la Junta Directiva nos comunicamos con la ONPE para realizar el proceso de elección, pero nos informaron que, por la situación de emergencia, a raíz de la pandemia, no se daba la situación oportuna para realizar el proceso”, refirió Portocarrero tras explicar que el CAL no está en las condiciones de realizar una ratificación o una designación directa por la problemática interna que arrastran desde inicios de año por la judicialización del proceso de elección del Decanato.

Recién el pasado 17 de julio, el comité electoral publicó una convocatoria para empresas que puedan implementar el sistema de voto electrónico para el proceso de elección.

“Recién ahora nos han solicitado que se publique la convocatoria de la empresa. El comité electoral ha remitido documentos de sus acuerdos con fechas anticipadas, y en esos documentos los miembros señalan que han tenido sesiones durante abril, mayo y junio, pero hay al menos uno de los miembros señala que no se han llevado a cabo esas sesiones o al menos no fue convocado”, agregó Portocarrero.

Liliana Humala, secretaria del comité electoral del CAL, aseveró que la elección se realizará el 23 de agosto próximo a través del voto electrónico no presencial. Sin embargo, reconoció que aún no tienen lista a la empresa que les implementará ese mecanismo. Según refirió, el próximo viernes recién tendrán definida a la empresa, pues aún están haciendo evaluaciones.

“Queremos terminar con lo de la empresa, y tenemos lista la publicación para la convocatoria de la inscripción de candidatos. Como es voto electrónico, el mismo 23 de agosto por la noche se conocerán los resultados”, indicó Humala.

De esta manera, el proceso de elección del CAL podría dar a conocer sus resultados recién en setiembre. Para el especialista José Manuel Villalobos, una salida a este entrampamiento podría darla el Congreso, a través de una modificación a la ley existente sobre los mandatos de los magistrados del JNE. El pleno del máximo ente electoral no es como el Tribunal Constitucional donde, si no se elige a su reemplazo, el magistrado se mantiene en su cargo hasta que se oficialice el nombramiento de su sucesor.

