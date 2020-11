Los aspirantes a la Presidencia y vicepresidencias a la República acudieron esta mañana a sus respectivos locales de votación para participar en las elecciones internas organizadas por la ONPE. Los precandidatos del Partido Morado, el Partido Nacionalista, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP) declararon sobre sus postulaciones, investigaciones fiscales y la candidatura del expresidente Martín Vizcarra al Congreso con el partido Somos Perú.

El también expresidente Ollanta Humala, precandidato a la Presidencia con el Partido Nacionalista, dijo que aunque no se encuentran en una posición favorita en las últimas encuestas, ellos fundarán “las expectativas electorales en base al trabajo que hacemos”. En otro momento, respondió sobre la investigación fiscal abierta en su contra este año por el caso Gasoducto del Sur Peruano.

“[...] No hemos cometido ninguna falta. Hemos sido totalmente leal y transparentes con el Estado, y si verifican los casos no se trata de actos de corrupción, sino actos en campaña. En el tema del Gaseoducto es una cosa sui géneris porque la misma empresa no ha reconocido haber pagado coimas a funcionarios”, sostuvo Humala.

Por su parte, el precandidato a la Presidencia Julio Guzmán, del Partido Morado, llegó a su local de votación en el Cercado de Lima acompañado por la exministra de Educación Flor Pablo, precandidata a la vicepresidencia en la lista que encabeza Guzmán. En declaraciones a la prensa, el también líder del partido se refirió al caso del presidente de la República, Francisco Sagasti, quien recién podría renunciar a la fórmula presidencial en caso la lista que integra gane el proceso interno.

”Existe un cronograma electoral y eso se tiene que respetar. El Órgano Electoral Nacional (OEN) del partido tomó la decisión de que las elecciones internas fueran hechas con normalidad. A partir de mañana, cuando se conozcan los resultados de quién gana, serán las autoridades electorales quienes van a ejecutar ese cronograma electoral. Tengo toda la confianza de que se pronuncien en favor de la participación política libre y todo llegue a una normalidad”, dijo Guzmán.

Julio Guzmán y Flor Pablo acudieron a votar en las elecciones internas. (Foto: Alessandro Currarino/GEC)

En otro momento, rechazó que se hayan presentado “firmas fantasma”. “Lo que me sorprende son estas declaraciones, dos días antes de las elecciones internas”, mencionó. Adicionalmente, dijo estar “acostumbrado” a ser citado porque “esto es política, y en política uno tiene que saber que tiene que estar preparado para todo. Si cualquier fiscal me llama, voy a ir y responder las preguntas”.

Esta semana, el Ministerio Público presentó una denuncia contra Flor Pablo por supuestamente haber permitido que no se cumpla con la entrega de material educativo cuando ejercía el cargo de directora de Primaria en el Ministerio de Educación, en el 2014. Por esto, se ha pedido 4 años y 8 meses de prisión en su contra. Respecto a este tema, Guzmán también rechazó la imputación. “Es un caso donde la involucran porque no hace un seguimiento de una operación administrativa en el Ministerio de Educación cuando ni siquiera estaba y no había firmado ningún tipo de cosa relacionada con esa operación. Hay ganas de afectar la candidatura del Partido Morado”, arguyó.

Así también, Guzmán opinó sobre la candidatura de Martín Vizcarra al Congreso. “Nos parece un error porque si es que de verdad es inocente, lo recomendable es que hubiese respondido a un proceso de investigación y no en el Congreso. Él se está yendo con una agrupación en donde mucha gente quiso vacarlo. A su turno, Flor Pablo dijo que el expresidente ha salido del gobierno con un “buen capital político”. Pero, considera que es un “error” que entregue ese capital a un partido que apoyó la vacancia. “Hubiese esperado que guarde ese capital político, pero son decisiones personales. Hay que mantener la lucha contra la corrupción y ojalá la inmunidad parlamentaria, que es un tema en agenda, se resuelva pronto para evitar toda duda”, concluyó.

Desde Pueblo Libre, el precandidato a la Presidencia César Acuña, presidente de APP, mencionó que “sería irresponsable que una bancada vote en contra de la confianza a este gabinete” de la primera ministra, Violeta Bermúdez. “Estos meses los peruanos, instituciones, deben estar juntas”, agregó.

En cuanto a la candidatura de Martín Vizcarra, opinó que “si lo ha hecho para blindarse, sería lamentable porque el Congreso no puede tener de nuevo congresistas corruptos, coimeros”. “Los peruanos estamos cansados de candidatos denunciados por corrupción, ¿dónde estamos? Todos los expresidentes presos por corruptos. Los chicos están indignados y tienen razón a reclamar”, añadió.

Keiko Fujimori y Carolina Lizárraga, precandidatas de Fuerza Popular y el Partido Morado, respectivamente, asistieron también a votar en los comicios internos de sus respectivas agrupaciones políticas. Fujimori votó esta mañana en el colegio Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, mientras que Lizárraga lo hizo en el centro educativo Hipólito Unanue. Ambas coincidieron en exhortar a los militantes de sus respectivos partidos a participar en estas elecciones.

Lizárraga compite en las elecciones internas del Partido Morado con Julio Guzmán; mientras que en el caso de Fuerza Popular solo se presentó una lista liderada por Keiko Fujimori. “Estamos en un día de elecciones internas. Quiero convocar a todos lo militantes a que voten y que lo hagan desde su conciencia y desde su corazón”, indicó.

La lideresa de Fuerza Popular dijo esperar que las elecciones internas que se desarrollan en el país ayuden a fortalecer la democracia y expresó su deseo de que ningún grupo político quede fuera de la contienda.

“Estas elecciones son muy importantes, por eso hago un llamado para que la militancia de Fuerza Popular acuda a las urnas. Nosotros estamos usando la elección por delegados, esperamos que acudan a votar manteniendo las medidas de seguridad, esperamos que la democracia salga fortalecida y que ningún grupo salga excluido”, manifestó a los medios de prensa.

Este lunes 30 de noviembre, el juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional del Poder Judicial (PJ), analizará el pedido del Equipo Especial Lava Jato para aplicar como medida preventiva la suspensión de las actividades políticas del partido Fuerza Popular por dos años y medio.

Con relación a este proceso, Keiko Fujimori reiteró que si se aplica esta medida, se trataría de una “pena de muerte” para su partido.

