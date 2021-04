El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, emitió su voto esta tarde en el complejo deportivo Chino Vásquez, en el distrito de Miraflores, horas después de haber acudido y no haber podido sufragar debido a que su mesa no se había instalado.

Tras votar, López Aliaga dijo ante la prensa que la gestión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) “ha estado pésima”, debido a que se “ha expuesto a gente mayor”.

“Al inicio ha estado pésimo. Lo de la ONPE es la peor gestión que he visto en mi vida, a la gente mayor la han hecho esperar 2 horas, 3 horas bajo el sol, no han abierto ninguna mesa y la gente esperando. Mucha gente se ha ido”, señaló.

En esa línea, el candidato presidencial de Renovación Popular pidió a los votantes de la tercera edad que se retiraron sin votar que regresen, debido a que “se está jugando la patria” en las Elecciones Generales del 2021.

“Invoco a través de ustedes, vuelvan señores mayores que se han ido, porque hasta las 7 p.m. está abierto acá. Acá está el voto de sus hijos, se está jugando la patria en esta votación”, manifestó.

Como se recuerda, al promediar las 10 a.m., López Aliaga, no pudo votar porque su mesa todavía no había sido instalada por la falta de miembros de mesa. El exregidor metropolitano de Lima llegó a las inmediaciones del complejo deportivo Chino Vásquez, en el malecón de La Marina, en el distrito de Miraflores, aproximadamente a las 10:30 a.m. y trató de hacer cola porque los votantes no habían podido ingresar por falta de miembros de mesa.

