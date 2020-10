Conforme a los criterios de Saber más

A tres días para que venza el plazo para inscribir las alianzas electorales, en el Frente Amplio aún no hay consenso para formar una coalición con Juntos por el Perú, donde han recalado la ex candidata presidencial Verónika Mendoza y los integrantes de Nuevo Perú, movimiento que no logró su inscripción como partido.

Y aunque el excongresista Marco Arana, quien dirige la Comisión Política de Frente Amplio, ha participado en los últimos días en las rondas de diálogo con Juntos por el Perú, este aún mantiene dudas sobre la alianza, porque el fundador de la referida agrupación, el exgobernador regional de Lambayeque Yehude Simon, es investigado por presuntos actos de corrupción a favor de Odebrecht.

“En el Frente Amplio hay una preocupación por la improvisación de candidaturas e inscripciones [a partidos] a última hora, nosotros tenemos un reglamento muy claro sobre el transfuguismo, sobre estar pasando de una organización a otra y la utilización de partidos políticos como vientres de alquiler, esas son parte de las discrepancias que se expresan”, agregó en comunicación con El Comercio.

Arana recordó que Mendoza primero fue parte del Partido Nacionalista, luego del movimiento Sembrar, después se unió al Frente Amplio y ahora ha pasado de Nuevo Perú a Juntos por el Perú.

“A las bases del Frente Amplio les preocupa la falta de consistencia y de compromiso [de Mendoza] en una apuesta política institucional, nos preocupa el pragmatismo de que cuando ‘hay elecciones, todo vale’. Y si bien hay coincidencias sobre el cuestionamiento del modelo económico, en el tema ecológico hay diferencias, para nosotros es central juntar el tema de la justicia ecológica con derechos de pueblos originarios, que fueron negados con el ‘baguazo’”, remarcó.

Fuentes de un sector del Frente Amplio indicaron a este Diario que la alianza con Juntos por el Perú “no es imposible”, pero advirtieron que sí hay “resistencia” de un parte de las bases y de la militancia.

Las mismas fuentes indicaron que Mendoza no ha participado de manera directa en las conversaciones, lo cual no ha sido bien recibido por una facción de la dirigencia frenteamplista.

Otras fuentes del partido de izquierda indicaron que la principal preocupación es que no tienen la “certeza” de que Nuevo Perú vaya a cumplir con los acuerdos más allá de las elecciones.

“¿Qué certeza hay que los acuerdos se respeten, que no ruleteen? No se puede llegar al gobierno y luego cambiar de opinión. ¿Qué se puede hacer sobre eso? ¿Juntos por el Perú puede garantizar que se va a cumplir? No queremos que suceda lo siguiente: proceso electoral concluido, alianza destruida”, refirieron.

Buscan sumar a Perú Libre y Democracia Directa

El exparlamentario Humberto Morales, también dirigente en el Frente Amplio, afirmó que la Comisión Política de su partido debe respetar “la decisión” que adoptó el último congreso nacional de “ir hacia la unidad”.

“Hubo un congreso nacional que ha mandatado que nosotros vayamos a una amplía unidad de la izquierda, eso implica a otras fuerzas políticas y a gremios, los esfuerzos los estamos haciendo y no hay confrontación”, expresó a El Comercio.

Morales adelantó que también están conversando con Perú Libre, del sentenciado exgobernador de Junín Vladimir Cerrón, y con Democracia Directa- que se han unido en la alianza Nueva Constitución- para que se sumen a la coalición.

Reiteró que, si bien un sector de la dirigencia de Frente Amplio se opone a un acuerdo con Juntos por el Perú, ellos deben respetar lo que ha determinado su congreso nacional. “Aquí se acata lo que dice el congreso nacional y este se ha pronunciado por la unidad de la izquierda, cualquier otro tipo de argumento son posiciones individuales, pero la decisión política debe ser la de implementar [la alianza]”, acotó.

Fuentes del Frente Amplio cercanas al sector que representan los excongresistas Morales, Hernando Cevallos y Wilbert Rozas señalaron que los abogados de su agrupación ya vienen trabajando para concretar la alianza electoral con Juntos por el Perú. Agregaron que la idea es que todo se haga de acuerdo a la norma para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no observe el procedimiento.

Las mismas fuentes refieren que esperan presentar la alianza el lunes, a pesar de las resistencias de un grupo “minoritario”.

El presidente de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, dijo a este Diario que las conversaciones con el Frente Amplio, tanto con Arana como con Morales, continúan.

Sánchez evitó responder si Arana ha expresado sus dudas sobre la alianza en la ronda de diálogo, pero sí respondió que Simon “se encuentra de licencia desde el año pasado” de su agrupación y que desde, entonces, “no tiene ninguna responsabilidad política”.

Añadió que la experiencia anterior, de fraccionamiento entre el Frente Amplio y Nuevo Perú, les ha dejado lecciones que les pueden permitir corregir a futuro.

“Siempre apostaremos por superar las deficiencias, el país lo exige, la crisis sanitaria [por la pandemia de COVID-19] nos pone en la obligación de hacer algo más grande, tenemos que ir con los movimientos regionales, con los sectores sociales, este es un frente político sobre el cual nos juntamos por un programa. Podemos superar cualquier dificultad que anteriormente se pueda haber presentado”, declaró.

Sánchez explicó que su partido ha delegado una comisión que lo representa ante el Frente Amplio. Mendoza y él coordina con ese grupo.

Fuentes de Juntos por el Perú refirieron que van a esperar a que los dos sectores del Frente Amplio se pongan de acuerdo, porque de lo contrario una alianza, en condiciones de oposición de una facción, puede terminar siendo “fallida” o tener “problemas legales” en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un escenario que prefieren evitar. Agregaron que en este momento la decisión “está en la cancha” del partido fundado por Arana.

El Frente Amplio logró 20 escaños en el 2016, pero luego de un año de disputas internas y públicas la bancada se dividió, forjándose un bloque denominado Nuevo Perú.

Para las elecciones congresales de enero del 2020, el movimiento Nuevo Perú realizó un acuerdo político con Juntos por el Perú. Incluso, previamente hubo conversaciones con Perú Libre para concretar una alianza electoral, pero esta no llegó a buen puerto. JP, finalmente, no pasó la valla electoral en aquella ocasión por escaso margen.

