El vicepresidente del Congreso, Luis Roel Alva (Acción Popular), señaló que la fecha para las elecciones generales del 2021 (programada para el 11 de abril), es inamovible, ante pedidos de algunos miembros del sector salud para que estos comicios pueda postergarse por la segunda ola de contagios de coronavirus (COVID-19).

“El cronograma de elecciones 2021 se respeta y es inamovible. El deber del Estado es tanto custodiar la vida como preservar la institucionalidad democrática. Hay que recordar que la ley electoral fija la fecha y que la transferencia de poder es pilar de nuestra democracia”, escribió esta mañana en su cuenta de Twitter.

Roel Alva se pronunció luego que el vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, calificara como “imprudente” que las elecciones sean el 11 de abril, fecha en la que estimó estaríamos en el pico de contagios de la actual segunda ola de coronavirus.

El cronograma de #Elecciones2021 se respeta y es inamovible. El deber del #Estado es tanto custodiar la vida como preservar la institucionalidad democrática. Hay que recordar que la ley electoral fija la fecha y que la transferencia de poder es pilar de nuestra #Democracia (1/2) — Luis Roel Alva (@LuisRoelAlva) January 20, 2021

“Si esta tendencia crece [...] sería inviable realizar unas elecciones en pleno incremento del brote. Las olas no duran cuatro ni ocho semanas. La primera ola duró casi cinco meses, exactamente coincide con las elecciones y creo que no habría ningún protocolo cuando ya los hospitales hoy colapsan, el Seguro (Social) no alcanza, el Minsa no alcanza y las regiones están colapsadas”, indicó en declaraciones a Canal N, para luego pedir que las elecciones generales sean en el mes de julio.

De otro lado, el congresista de Acción Popular hizo un cuestionamiento a las autoridades encargadas del proceso electoral por no haber dispuesto un protocolo para que apliquen los candidatos durante la campaña para disminuir los riegos de contagio.

“Es inaceptable que las autoridades electorales y de salud a la fecha no tengan el protocolo que candidatos y organizaciones políticas deben cumplir en campaña, acorde a la Ley 31038. Todos los peruanos debemos mantener el uso de mascarilla, distancia social y lavado de manos”, concluyó Luis Roel.

Este domingo, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, dijo que “hasta el momento” no han encontrado evidencia en elecciones realizadas en otros países que permitan considerar una modificación de la fecha de los comicios.

“Desde el Minsa estamos haciendo un seguimiento de aquellos países de los cuales habían diferentes tipos de componentes como consultas de elecciones y tenemos todo un panel de 13 países donde esto ocurría en la pandemia. Hasta ahora, en los lugares que hemos evaluado, no hemos visto mayor repercusión porque han adoptado las medidas como acortar el tiempo de permanencia, habrá que tomar en algún momento una decisión pero hasta lo que hemos visto en el resto del mundo, no hay una repercusión importante en el momento”, señaló.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Ministro Elice afirma que le “tiene sin cuidado” eventual moción de censura en su contra