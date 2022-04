Acción Popular y Fuerza Popular, dos de las agrupaciones políticas vigentes más importantes del país, llegan en una situación de desventaja para las elecciones en Lima que se realizarán en octubre próximo. Ambos partidos políticos no llegaron a inscribir candidaturas para la Alcaldía de Lima, y además no participarán en varios comicios distritales.

Acción Popular tenía 2 precandidatos para la Alcaldía de Lima, pero no llegó a inscribir a ninguno. El viernes 15 se llevará a cabo una reunión del Comité Político de la lampa para que la presidenta del Comité Nacional Electoral, Doris Guerrero, brinde una explicación al respecto.

“El Comité Nacional Electoral no ha tenido la capacidad operativa de presentar listas a tiempo”, explicó preliminarmente Carlomagno Chacón, secretario departamental de Lima. El partido de la lampa ha presentado un escrito pidiendo una ampliación de plazo, pero fuentes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) explicaron que esto no es viable.

En el caso de Fuerza Popular, desde enero se voceó a César Combina, pero el excongresista finalmente fue inscrito como candidato a la alcaldía distrital de San Isidro. La lideresa del partido, Keiko Fujimori, anunció en sus redes sociales que apoyarían otra candidatura “que logre integrar a quienes creemos que Lima no debe caer en manos del populismo o la izquierda”. Tras estas declaraciones, todas las miradas se ha puesto sobre la candidatura de Rafael López Aliaga de Renovación Popular.

Desde Renovación Popular aclararon a este Diario que no existen conversaciones de por medio con el partido fujimorista, y que quedaba claro que no tienen candidatos, no solo en Lima sino a nivel nacional. “Si se da un apoyo, no es necesario que sea explícito, trae mucha mochila”, explicaron fuentes del partido celeste.

Listas de los partidos con inscripción vigente para los 42 distritos de Lima

Agrupación política Candidatos inscritos para las alcaldías distritales de Lima Alianza para el Progreso 60 Avanza País 53 Juntos por el Perú 52 Acción Popular 48 Podemos 43 Somos Perú 42 Partido Morado 42 Renovación Popular 41 Perú Libre 37 Frente de la Esperanza 35 Fuerza Popular 32

Listas de los partidos en proceso de inscripción para los 42 distritos de Lima

Agrupación política Candidatos inscritos para las alcaldías distritales de Lima Fe en el Perú 38 Demócrata Verde 36 Partido Patriótico del Perú 29 Frepap 27

Los huecos

Los de Renovación Popular no se equivocan al decir que a Fuerza Popular le faltó candidatos. Es uno de los partido políticos con menor número de listas inscritas en la capital. En total, los fujimoristas no están presentando candidaturas en 10 distritos limeños.

Entre los distritos donde los fujimoristas tienen huecos figuran circunscripciones importantes como Jesús Maria, La Molina, Puente Piedra, San Miguel y Santiago de Surco. En el resto de circunscripciones, Fuerza Popular ha recurrido a excongresistas como candidatos: César Combina en San Isidro, Cecilia Chacón en San Borja, y Roy Ventura en San Juan de Lurigancho. Este último postula en Lima, pese a que en el 2016 fue elegido congresista fujimorista por la región de Pasco.

Acción Popular es el partido político con inscripción vigente que mayores huecos presenta en Lima. En total, la agrupación de la lampa no ha inscrito candidatos en 17 distritos. Lo más llamativo es que no tendrán candidatos en circunscripciones que actualmente son gobernados por alcaldes de su partido, como Jesús Maria, Lince, Rímac y Surco. Uno de los pocos distritos donde buscarán mantener el poder es en Magdalena, donde postula el excongresista Franco Salinas, quien en el período parlamentario extraordinario 2020-2021 representó a la región Piura.

Partidos políticos con inscripción vigente que no presentaron listas en todos los distritos de Lima

Partido político Cantidad de distritos de Lima donde no presentaron candidatos Distritos donde no presentaron candidatos Acción Popular 17 Chaclacayo, Independencia, Jesús Maria, Lince, Lurín, Pucusana, Puente Piedra, Punta Hermosa, Rímac, San Bartolo, San Luis, San Miguel, Santa Anita, Santa Rosa, Surco, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo Fuerza Popular 10 Ancón, Cieneguilla, Jesús Maria, La Molina, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Bartolo, San Miguel, Santa Maria del Mar, Surco Juntos por el Perú 8 Magdalena, Miraflores, Punta Hermosa, San Bartolo, San Borja, San Isidro, Santa Maria del Mar, Surco Partido Morado 8 Ancón, Cieneguilla, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa Maria del Mar, Santa Rosa Frente de la Esperanza 7 Ate, Cieneguilla, Independencia, Pachacamac, Punta Hermosa, San Bartolo, Santa Maria del Mar Perú Libre 5 Miraflores, San Bartolo, San Borja, San Isidro, Santa María del Mar Avanza País 2 Magdalena, Pachacamac Podemos 1 Santa Maria del Mar Renovación Popular 1 San Bartolo

Entre las agrupaciones que aún se encuentran en proceso de inscripción, Demócrata Verde -del actual alcalde de San Juan de Lurigancho, Alex Gonzales- es la que más huecos presenta: no tiene candidatos en la mitad de los 42 distritos capitalinos. De igual manera, el Frepap no ha logrado inscribir candidaturas en 15 distritos.

Listas competitivas

En la mayoría de distritos, los partidos políticos presentan listas únicas de candidatos. Esto quiere decir que en la elección interna solo serán ratificados para ser inscritos como candidatos oficiales del partido ante los Jurados Electorales Especiales.

Entre las listas competitivas, existen casos particulares como el de Acción Popular, que en San Juan de Lurigancho tiene 6 listas compitiendo para determinar a su candidato oficial. Es el único caso en todo Lima donde 6 listas de un mismo partido compiten.

En Alianza para el Progreso tienen 5 listas compitiendo para postular por Breña, y cuatro listas en Rímac y en Surco.

Por otro lado, Somos Perú es el único partido que inscribió una lista única por cada uno de los 42 distritos en disputa. Renovación Popular inscribió listas únicas en 41 distritos, y Podemos solo cuenta con listas competitivas en Surquillo.

San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores son los distritos con mayor número de listas competitivas en disputa.