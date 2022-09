El candidato a la Alcaldía de Lima por Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría, aseguró que los medios de comunicación engañan a la población en el caso de la denuncia formulada en su contra por supuesta violencia psicológica y sexual presentada por su hijo.

En declaraciones desde el Centro de Lima, el postulante dijo que ha interpuesto una demanda económica contra el medio ATV por la nota difundida el último viernes en la que su hijo se ratifica en la denuncia que planteó el año pasado.

“Yo lamento que la gente esté molesta con la prensa por sus manipulaciones porque me hubiera gustado tener entrevistas con ellos y explicar en qué consiste este juego de los documentos que se sigue haciendo ahora más grave porque ya le su puse su demanda por 32 millones de soles a ATV por haber hecho ayer una toma de mi hijo de hace meses en la que sale con su DNI diciendo que hizo la denuncia de la comisaría de Orrantia”, aseveró a sus seguidores en un video difundido en sus redes sociales.

“Pero ellos han puesto detrás la denuncia de abuso sexual, por lo que hacen pensar que mi hijo dice que hubo delito sexual, que es una manipulación de delito sexual. Juegan a engañar, lo mismo han hecho con los peajes”, añadió.

“Es mentira, no hay una denuncia erótica ni la ha habido nunca y que llegado al caso de que llegáramos a ese tema, el documento no existe, quiero dejar constancia de que si me dan elegir entre mi compromiso ético o apoyar las mentiras de mi hijo pues elegiré al Perú”, dijo.

Ayer, en un reportaje emitido por ATV, el hijo del se ratificó en la denuncia que presentó contra su padre en la comisaría de Orrantia, San Isidro, por violencia física, psicológica y sexual.

El denunciante remarcó que la denuncia la puso por su propia voluntad y sin ninguna influencia de por medio. También enfatizó que todo lo que dice en el documento “es verdad”.

“Me gustaría aclarar una serie de temas. El primero es la denuncia contra mi padre hace ya más de un año en la comisaría de Orrantia, en San Isidro, en Lima, y que ya ha sido difundida por los medios peruanos”, expresó.

