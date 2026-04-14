Resumen

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Lejos del caos de la víspera, la jornada del lunes 13 avanzó a un ritmo mucho más pausado, incluso con cierto letargo, para los candidatos presidenciales. Salvo declaraciones puntuales o apariciones en redes sociales, no hubo mayores actividades proselitistas ni políticas. Ya sea por la mantención de las prohibiciones de propaganda electoral tras el desdoblamiento de las Elecciones Generales 2026 o, en todo caso, por la resaca de una jornada electoral histórica y sin precedentes. Aun así, algunos de los aspirantes presidenciales sí empezaron a definir posturas ante los primeros resultados; otros fueron más cautos y algunos simplemente aceptaron la derrota.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.