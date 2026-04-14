Lejos del caos de la víspera, la jornada del lunes 13 avanzó a un ritmo mucho más pausado, incluso con cierto letargo, para los candidatos presidenciales. Salvo declaraciones puntuales o apariciones en redes sociales, no hubo mayores actividades proselitistas ni políticas. Ya sea por la mantención de las prohibiciones de propaganda electoral tras el desdoblamiento de las Elecciones Generales 2026 o, en todo caso, por la resaca de una jornada electoral histórica y sin precedentes. Aun así, algunos de los aspirantes presidenciales sí empezaron a definir posturas ante los primeros resultados; otros fueron más cautos y algunos simplemente aceptaron la derrota.

Hacia una segunda vuelta

Minutos antes de las 9:00 a.m., la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, declaró brevemente a la prensa a la salida de su vivienda e indicó que el primer conteo rápido “es muy alentador para los peruanos”. Asimismo, dijo que tomaba los resultados “con muchísima gratitud” hacia todas las personas que confiaron en su agrupación.

Según el conteo rápido de votos válidos al 100% efectuado por Datum Internacional y América Televisión, Fujimori obtuvo el 16.8%, lo que la perfila hacia una segunda vuelta.

Además, el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al 66% de actas contabilizadas, la ubicaba también en primer lugar con 16.934% a las 09:27 p.m. del lunes.

“Lo que nos corresponde, de cara a la segunda etapa, es seguir dialogando, conversando, escuchando y entendiendo también que todavía queda mucho espacio por convencer. Hay todavía mucha desilusión. Y ese será mi objetivo, poder hacer que los ciudadanos vuelvan a confiar en sus autoridades”, expresó la lideresa del partido naranja más temprano.

En tanto, un segundo conteo rápido de Datum Internacional y América Televisión sobre el Congreso, emitido este lunes al mediodía, proyectaba una conformación de un Senado con 22 escaños de Fuerza Popular —al 80% del conteo—; mientras que, en la Cámara de Diputados, 37 curules —al 60%—.

SENADO (Conteo rápido al 80% - Datum)

Partido Curules Fuerza Popular 22 Juntos por el Perú 10 Renovación Popular 8 Buen Gobierno 8 Ahora Nación 6 Obras 6

DIPUTADOS (Conteo rápido al 60% - Datum)

Partido Curules Fuerza Popular 37 Buen Gobierno 22 Renovación Popular 21 Juntos por el Perú 20 Ahora Nación 14 Obras 14

Se le consultó a Fujimori por las primeras proyecciones respecto al Congreso bicameral —el primero en elegirse tras más de 30 años—, con senadores y diputados, una institución que será clave para garantizar la estabilidad en los próximos cinco años.

La candidata agradeció también a quienes posiblemente hayan sido electos como senadores y diputados y reiteró que “de nuestro lado, hemos aprendido y vamos a priorizar el diálogo”. También se le preguntó por los consensos que deberá generar en una segunda vuelta y si le cerraba las puertas a la izquierda.

La candidata presidencial Keiko Fujimori de Fuerza Popular emite su voto en la I.E Libertador San Martín del distrito de San Borja durante la jornada de las Elecciones Generales 2026. Foto: ANDINA/ Verónica Calderón.

Señaló que Fuerza Popular ha indicado “claramente que el enemigo es la izquierda” y que se esperará “con la prudencia del caso” los resultados. “Pero vuelvo a repetir, vamos a priorizar el diálogo; y ese será nuestro actuar en el futuro Congreso bicameral de Fuerza Popular”, agregó.

Fujimori —ex primera dama y excongresista— logró pasar a segunda vuelta por cuarta vez en los últimos 15 años. En las tres ocasiones anteriores perdió el balotaje: primero contra Ollanta Humala, luego frente a Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y, por último, ante Pedro Castillo. Frente a este último, denunció públicamente un “fraude en mesa” que no pudo demostrar.

El analista político Enrique Castillo consideró que el principal factor que lleva a Fujimori a la segunda vuelta “es el mismo” de las pasadas tres elecciones generales: “el voto duro del fujimorismo” y la estructura partidaria de Fuerza Popular, “que es de las más fuertes del país”. Sin embargo, remarcó que la agrupación naranja estaría en una situación distinta si no hubiera un Fujimori en sus filas.

A juicio de Castillo, lo más complicado para la candidata fujimorista de cara a la segunda vuelta será enfrentar el pasivo que representa la actuación de Fuerza Popular en el Congreso desde el 2016. “El antifujimorismo es, de todas maneras, un elemento que está presente en la política peruana. Pero más que un antifujimorismo, hoy lo que hay es un antikeikismo, que dependiendo de quién pase con Keiko Fujimori se activará [o no]. Posibilidades de que ella pueda ganar existen, pero van a subir o bajar dependiendo de quién sea su contrincante”, explicó.

A su turno, el analista político Gonzalo Banda sostuvo que, en una campaña donde se buscó “afianzar identidades políticas negativas”, Fujimori Higuchi “ha sido una profesional de la política”, y este ha sido un factor diferencial frente a sus adversarios.

Banda indicó que, a diferencia de las elecciones de 2011 y 2016, Fujimori evitó cuestionar o realizar autocríticas sobre el gobierno de su padre; más bien, en esta contienda se le ha visto “más beligerante” en la defensa de un supuesto legado de Alberto Fujimori. Agregó que, en los últimos años, Fuerza Popular ha intentado construir una narrativa de reivindicación de su decenio.

“Va pasando el tiempo y todos los movimientos anti, como pasó [con los que se oponían] a Odría, todos los movimientos que surgieron en contra de presidentes van desapareciendo poco a poco de la escena pública”, expresó.

Cuestionamientos y salidas

Por su parte, el candidato Rafael López Aliaga (Renovación Popular) no tuvo actividades públicas. Sin embargo, fue recién por la noche que se emitió una entrevista en las redes sociales del partido, en la que reiteró que “ha habido un fraude gravísimo”.

Además, mencionó la denuncia planteada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, la detención del gerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas —ocurrida la mañana del lunes en la sede del organismo—, a quien calificó de “brazo derecho”.

Rafael López Aliaga formaliza denuncia penal contra jefe de ONPE, Piero Corvetto, por omisión de funciones en flagrancia. Foto: Cesar Bueno @photo.gec

“Ayer [domingo] ha habido un fraude gravísimo. (…) Lo que se viene es que tomen preso al jefe del sistema electoral de Perú. El tema es muy grave porque, en Lima, ha sido totalmente ya desesperado, obvio, ir contra las mesas”, expresó López Aliaga.

Cuestionó que se hayan abierto mesas incluso en las zonas fronterizas y a tiempo, mientras que en Lima, a poca distancia de la sede de la ONPE, no haya podido llegar el material electoral, incluso en zonas donde había “bolsones clarísimos” para Renovación Popular. También cuestionó que el material debía haber sido entregado con anticipación a las fuerzas del orden.

En la víspera, López también había planteado una denuncia en contra del jefe de la ONPE, para lo cual también solicitó su detención inmediata.

Por su parte, el candidato Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) señaló que “las distancias se acortan conforme pasa el tiempo” y que había regiones en las que habían obtenido una votación importante. Asimismo, aprovechó para agradecer a Arequipa, de donde es natural. “Vamos a ver qué pasa, todavía está la moneda en el aire”, remarcó. Agregó que “la gente seria espera, con calma y con paciencia”.

(Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

Justamente, quien no esperó el cierre formal de la jornada para fijar postura fue el candidato presidencial Carlos Álvarez (País para Todos). En un video difundido en sus redes sociales, agradeció, según dijo, desde lo más profundo de su ser, a quienes lo acompañaron durante todo el proceso electoral, a quienes les dijo: “lo que aprendí de ustedes es algo que jamás lo sacaré de mi mente”.

Continuó señalando que no se logró el objetivo, para luego extender sus felicitaciones a los candidatos que pasarán a la segunda vuelta en una elección que calificó de “bastante extraña”. No obstante, también indicó que había cosas que no logra comprender.

“Durante años nos venimos quejando, protestando y seguimos con los mismos. Dice un chiste que, si el peruano en una segunda vuelta tendría que elegir entre un dinosaurio y el meteorito, el peruano elige el meteorito”, expresó.

Fue entonces cuando dejó entrever su salida de la política y, además, señaló que “la política es un mundo sucio, de traiciones”. “Quiero que sepan que yo seguiré al lado de ustedes, no como político, pero sí como la persona que estará ahí luchando contra la delincuencia, denunciando lo que tengamos que denunciar, apoyando en salud y educación, como siempre lo hice”, comentó.

Por su parte, al ser consultado por un eventual pase a segunda vuelta con Fujimori, el candidato Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) sostuvo —en una conferencia de prensa— que hacían “un llamado a un nuevo pacto” entre todos los peruanos, a —según dijo— a “un nuevo convenio entre todos, nosotros le decimos: nueva Constitución”.

Agregó que ya se estaban organizando y que, desde este martes, empezarían a recorrer “todo el Perú”, visitando agricultores, cuencas mineras, transportistas y maestros. “Vamos a recorrer todo el Perú, todos los pueblos, para convocarlos a la refundación de la patria”, aseveró.

Asimismo, Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) realizó una transmisión en vivo a media mañana, de más de 40 minutos, en la que destacó que su agrupación había logrado superar a 30 partidos y que ya tenían, según dijo, 18 diputados y seis senadores, “de los que puedan venir”. Y remarcó que esta había sido su “última batalla”.

También insistió en que hubo “una campaña planificada” en su contra y en que Keiko Fujimori “va a perder en la segunda vuelta”. Además, sin mostrar mayores pruebas, reiteró que “ha corrido plata en las mesas que da miedo; esto ha sido un fraude que yo lo anuncié, lamentablemente, acerté”.

“Yo les dije que esta era mi última batalla; y he cumplido con mi palabra. Yo seguiré comunicando esperanza, filosofía, en el tiempo que me queda de vida”, expresó.

Candidato Carlos Álvarez ejerce su derecho al voto en mesa de San Isidro. (Foto: GEC)

Sí llamó la atención que, tras el caos registrado el domingo, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, ni el presidente del JNE, Ricardo Burneo, se pronunciaran este lunes.

Únicamente la ONPE emitió un comunicado por la noche, en el que invocó a las organizaciones políticas y a la ciudadanía a “esperar la conclusión del proceso electoral con serenidad y teniendo presente el pleno respeto a la institucionalidad democrática”.

Además, la entidad aseguró que, el día de las elecciones, se instalaron el 99.8% de las mesas de sufragio previstas en todo el país y que, desde entonces, “el traslado de actas, el cómputo de votos y la publicación de resultados se están llevando a cabo con normalidad”.

Asimismo, la ONPE indicó que era consciente de su responsabilidad de garantizar que todas las mesas de sufragio cuenten oportunamente con el material electoral, y reconoció que la demora reportada en diversas zonas de Lima Metropolitana afectó el ejercicio del derecho al sufragio.

Al cierre de la jornada

Al cierre de esta edición, el último conteo de la ONPE (con corte a las 10:37 p.m.), con el 67.961% de las actas contabilizadas, mostraba a Fujimori a la cabeza con 16.926 % de votos válidos. Detrás se ubicaba Rafael López Aliaga (Renovación Popular), con 13.306 %, seguido de Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), con 12.215 %.

Más abajo, con 9.928 %, se encontraba Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), y con 9.269 %, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). A continuación, figuraban Carlos Álvarez (País para Todos), con 8.315 %, y Alfonso López Chau (Ahora Nación), con 7.637 %.