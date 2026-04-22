En medio de un conteo de votos que aún no termina, un singular hecho fue registrado, sumándose así a una serie de anomalías previamente detectadas y que exponen deficiencias en el proceso electoral. Actas de escrutinio de los Estados Unidos (EE.UU.), que fueron cargadas al sistema de resultados oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), contenían nombres de supuestas agrupaciones políticas como “No olvides nunca respirar”, “El tiempo es rápido para los temerosos”, “La vida no es un don gratuito”, entre otros; es decir, partidos no registrados en el sistema de organizaciones políticas y que, mucho menos, compitieron en el proceso electoral.

Específicamente, fueron —al menos— dos actas las detectadas, correspondientes a las mesas de sufragio N.° 086793 y N.° 086794, ambas ubicadas en la ciudad de Nueva Jersey (EE.UU.), cuyo local de votación fue el New Jersey Institute of Technology (NJIT). Ambas tenían, a su vez, como fecha y hora el día de la elección, el pasado 12 de abril de 2026, y correspondían, supuestamente, a la elección al Senado, aunque de distinta modalidad.

Las actas en cuestión

De las cinco actas de cada mesa de sufragio —una por cada tipo de elección: presidente, Parlamento Andino y demás—, en el caso de la mesa de sufragio N.° 086793, la irregularidad se detectó en la elección de senadores a nivel nacional; mientras que, en la mesa de sufragio N.° 086794, ocurrió respecto del Senado de la circunscripción de Peruanos en el Extranjero.

Ambos documentos —cargados en la plataforma de recuento oficial de la ONPE— contenían una lista de supuestos partidos en contienda, el supuesto resultado obtenido —incluso con votos preferenciales—, además de los nombres y apellidos, firmas y rúbricas de los tres supuestos miembros de mesa. Es más, consignaban la supuesta hora de inicio y cierre del escrutinio. Todo bajo una aparente normalidad, salvo por los nombres de los partidos.

El hecho fue advertido por diversos usuarios de redes sociales y corroborado por este Diario. Los documentos fueron publicados en la página web oficial de resultados de la entidad electoral (resultadoelectoral.onpe.gob.pe), donde se vienen actualizando en vivo los resultados de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026).

Horas después y tras los cuestionamientos, por la tarde del martes, las actas en cuestión fueron reemplazadas en el sistema informático; sin embargo, sin que se realizara alguna anotación marginal que rectificara la información dada a conocer inicialmente a la ciudadanía, como también evidenció este Diario. Ambas actas –al igual que otras dos, una en cada mesa, figuran como enviadas al Jurado Electoral Especial (JEE).

Al respecto, la ONPE —cuyo titular renunció— no emitió ningún comunicado ni tampoco respondió algún portavoz. Únicamente, a través de su cuenta de X (antes Twitter), indicó brevemente que, tras haber efectuado “una revisión interna”, podía confirmar que el conteo de votos sí se había efectuado “con el acta correcta”, la cual había sido enviada por el consulado tras el escrutinio de votos. Asimismo, atribuyó las actas publicadas como oficiales a “material de prueba”.

“La imagen digitalizada corresponde a material de prueba entregado al consulado para su uso previo al proceso electoral. Esta imagen se publicó por error, sin afectar el conteo de votos. En breve se publicarán las imágenes correctas”, se indicó. Tras ello, se cambiaron las imágenes publicadas.

La imagen digitalizada corresponde a material de prueba entregado al consulado para su uso previo al proceso electoral. Esta imagen se publicó por error, sin afectar el conteo de votos. En breve se publicarán las imágenes correctas. 2/2 — ONPE (@ONPE_oficial) April 21, 2026

Fuentes de este Diario señalaron que en algunos consulados se cuenta con escáneres especiales que permiten digitalizar las actas y enviarlas al sistema de resultados de la ONPE, con el fin de agilizar el proceso mientras se completa el traslado físico del material a Lima. En ese primer tramo del procedimiento podría haberse producido el error.

Sin embargo, una vez que el material llega al país, pasa por una etapa de verificación en la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) respectiva, donde se debe de realizar un control de calidad de las imágenes antes de sumarse al conteo los votos. En caso de que el acta no haya sido digitalizada previamente, este proceso se realiza en esta instancia. Es decir, el contenido debió ser revisado y corroborado. Esto deberá ser materia de investigación, como lo apuntan especialistas.

Lo que se viene

El abogado José Tello, exministro de Justicia y presidente del Instituto Aklla Perú, afirmó que se trata de hechos aislados que no se están replicando en otros lugares. No obstante, remarcó que lo ocurrido amerita una investigación administrativa para esclarecer lo sucedido, determinar posibles responsabilidades y, a su vez, cotejar los resultados con el acta que obra en el Jurado Electoral Especial correspondiente. Agregó que el proceso administrativo podría escalar incluso a un caso penal, en caso de detectarse dolo y no se trate meramente de una “negligencia”.

Según explicó Tello, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus consulados, apoya a la ONPE en el proceso electoral. Sin embargo, precisó que ese apoyo abarca únicamente la digitalización de las actas de escrutinio y su carga en un software proporcionado por la ONPE; es decir, no interviene en el cómputo de votos. La publicación de los resultados, añadió, corresponde a la propia entidad electoral.

¿En qué punto se produjo el error? Tello señaló que ello debe ser materia de investigación, aunque advirtió que la ONPE no puede operar como una suerte de “mesa de parte” que publica automáticamente todo lo que recibe desde distintos puntos.

“Esto amerita de que se tomen las acciones correspondientes, primero, que se sepa qué ocurrió, que se hagan las investigaciones y determines responsabilidades, y que se vea el acta de cotejo que la tiene el Jurado Especial competente. Pero reitero que es un hecho aislado. No se puede hablar de un patrón o una política orquestada. Lo que sí evidencia es el nivel de informalidad en el que el material electoral ha sido desplegado y replegado”, afirmó Tello a El Comercio.

Por su parte, el abogado José Manuel Villalobos, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Electoral, señaló que desde el 2021 la ONPE brinda a la Cancillería acceso a una plataforma para que se carguen las actas provenientes del exterior. En esa línea, indicó que es posible que, en ese proceso, desde el consulado encargado se haya subido un acta utilizada para capacitaciones, en lugar del acta correspondiente al conteo oficial.

Asimismo, explicó que, al aparecer como observadas, las actas serán enviadas al Jurado Electoral Especial (JEE) para que sean resueltas con el acta original a la vista. “Lo que va a pasar es que en el cotejo el jurado va a resolver con los valores correctos del acta, porque sí hay un acta oficial de esa mesa”, comentó Villalobos.

El especialista coincidió en que debería efectuarse un procedimiento administrativo para determinar quién cometió el error. No obstante, remarcó que en un despliegue electoral de esta magnitud es habitual que se registren incidencias, aunque destacó que actualmente existe una saludable mayor fiscalización ciudadana.

Este Diario también buscó algún pronunciamiento de la cancillería al respecto; sin embargo, al cierre de este informe no hubo respuesta.