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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En medio de un conteo de votos que aún no termina, un singular hecho fue registrado, sumándose así a una serie de anomalías previamente detectadas y que exponen deficiencias en el proceso electoral. Actas de escrutinio de los Estados Unidos (EE.UU.), que fueron cargadas al sistema de resultados oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), contenían nombres de supuestas agrupaciones políticas como “No olvides nunca respirar”, “El tiempo es rápido para los temerosos”, “La vida no es un don gratuito”, entre otros; es decir, partidos no registrados en el sistema de organizaciones políticas y que, mucho menos, compitieron en el proceso electoral.