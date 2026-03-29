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Resumen

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Candidatos en pugna y una segunda vuelta aún incierta. El politólogo Carlos Meléndez solo espera que quien salga presidente tenga sentido común.

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Entrevista