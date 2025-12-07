37 partidos definen a sus candidatos este domingo mediante delegados: ¿cómo funciona esta elección y en qué agrupaciones habrá competencia?

El calendario electoral de cara al 2026 sigue en marcha y llega este domingo a nueva fecha clave. 37 de las 39 organizaciones políticas en carrera, el 95% del total, definirán en esta jornada a sus candidatos para la presidencia y/o para el Congreso bicameral, mediante la modalidad de elecciones internas con delegados.

El 30 de noviembre, dos partidos (Apra y Renovación Popular) decidieron a sus candidatos mediante elecciones internas directas, en las que cada afiliado pudo votar directamente. Ese mismo día, las otras 37 agrupaciones (34 partidos y tres alianzas) eligieron a sus delegados, representantes de la militancia que este domingo definirán, en última instancia, a sus candidatos para el 2026.

Para la mayoría de agrupaciones, la elección será un acto básicamente protocolar: 29 de las 37 tienen una única fórmula de precandidatos presidenciales. Solo en otras seis hay más de una fórmula, mientras que en las dos restantes no se registraron candidaturas presidenciales, solo listas al Congreso.

La elección de los delegados del pasado domingo no fue organizada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), sino que se hicieron internamente en los partidos. Sin embargo, 25 de los partidos sí solicitaron asesoría del ente electoral.

En cambio, la elección de este domingo sí es organizada por la ONPE. EL ente electoral informó que para ello se prevé la instalación de 77 mesas de sufragio en 31 locales de votación, distribuidos en 30 distritos de todo el país: seis en Lima, uno en Callao y uno en el resto de regiones del país. La jornada se realizará entre las 8:00 a.m. y 3:00 p.m. de este domingo.

Según la información recolectada por El Comercio, un total de 1,206 delegados fueron electos por las 37 agrupaciones y podrán sufragar este domingo.

Si bien los delegados no están obligados a votar, de acuerdo con la ONPE, la ley exige que las organizaciones políticas obtengan el 10% de votos válidos de los delegados electos para continuar en el proceso electoral.

Por lo bajo del porcentaje y por el número de delegados electos (ver cuadro), no se espera que ninguna agrupación tenga problemas en superar ese mínimo. Si hay 100 delegados, solo bastaría que voten 10; si son 20 delegados, bastaría con dos; etc.

El reglamento para las internas de la ONPE indica que los resultados de la elección por delegados se publicarán en su página web oficial. Con ello, a partir de este domingo, quedarán solo 37 precandidaturas presidenciales en carrera.

Cabina de votación instalada paras las elecciones internas por delegados de este domingo 7 de diciembre. Foto: ONPE

A partir de esos resultados, a los que sumarán a los candidatos al Congreso que irán como invitados o designados directamente, las agrupaciones tendrán como plazo hasta el 23 de diciembre para inscribir oficialmente sus listas ante los jurados electorales.

Sin competencia

En los 29 partidos donde hay una sola fómrmula no se esperan mayores sorpresas. Sus precandidatos presidenciales serían confirmados como ganadores de unas internas sin competencia.

En Avanza País, el último viernes se conoció la renuncia del precandidato Phillip Butters. Sin embargo, se espera que uno de los precandidatos inscritos como reemplazantes tome su lugar y sea confirmado por los delegados como su carta presidencial. Todo apunta a que se tratará del congresista José Williams.

En la semana, un juzgado de Junín ordenó suspender la elección por delegados de Ahora Nación, que tiene al exrector de la UNI Alfonso López Chau como único precandidato presidencial, decisión que el partido considera inejecutable.

Sin embargo, fuentes ligadas a la ONPE indicaron que la elección del domingo respecto a dicho partido sigue en pie. “Todo sigue su curso conforme está previsto en la Ley y el Reglamento de Elecciones Primarias”, indicaron.

Todo apunta a que el congresista José Williams reemplazará a Phillip Butters como uno precandidato presidencial de Avanza País (foto: Congreso) / Victor Vasquez

Del otro lado están las seis agrupaciones que sí presentaron más de una fórmula presidencial para que todo se defina en las internas de este domingo. Los resultados son imprevistos en al menos cuatro de ellas.

En manos de los delegados

En una de ellas, la alianza izquierdista Venceremos, la militancia hizo público el mes pasado un acuerdo para que Ronald Atencio, uno de los dos precandidatos inscritos para las internas de este domingo, sea la carta electoral de la coalición conformada por Voces del Pueblo y Nuevo Perú.

De acuerdo con fuentes de El Comercio, si bien ese acuerdo continúa siendo fuente de tensión entre ambas fuerzas, la alianza sigue en pie. Así, todo apunta en que los delegados ratificarán el acuerdo para proclamar como su candidato presidencial a Ronald Atencio, conocido por ser abogado de Guillermo Bermejo, congresista condenado por terrorismo.

Las otras cinco fuerzas en las que los delegados decidirán entre más de una fórmula presidencial son Acción Popular, Partido Morado, PRIN, Primero la Gente y Salvemos al Perú.

En los días previas a esa elección, el foco ha estado sobre Acción Popular (AP), el partido más antiguo de los 37 y el que más veces ha sido gobierno. La semana pasada, desde la agrupación anunciaron que se hizo una consulta a los militantes respecto a quién debería ser elegido por los delegados como el candidato presidencial.

Las internas de Acción Popular se perfilan como las más disputadas de los partidos donde sí hay competencia. (Foto: Difusión)

Desde entonces, dos de los seis precandidatos se han proclamado como ganadores de esa consulta: Alfredo Barrenechea y Julio Chávez, quien es a su vez el presidente del partido de la lampa. Otro de ellos, el exlegislador Víctor Andrés García Belaunde, ha remarcado que esa consulta no era vinculante ni oficial, y que no fue fiscalizada por la ONPE.

Adicionalmente, militantes cercanos a Julio Chávez denunciaron supuestas irregularidades en la inscripción ante la ONPE de los delegados designados por la militancia para la elección de este domingo.

En respuesta, el ente electoral refirió el último viernes que la lista oficial de 73 delegados fue comunicada por la autoridad designada para ello por el partido: Cinthia Pajuelo, presidenta del Comité Electoral Nacional de AP. “La ONPE no es competente para dirimir cuestiones internas previas a la información que la organización política efectuará respecto de las candidaturas a Elecciones Primarias de las organizaciones políticas”, remarcaron.

Marco Zevallos, dirigente de Primero la Gente y cabeza de lista del partido para el Senado, dijo a El Comercio que el pasado domingo también hicieron una consulta a la militancia respecto a la fórmula presidencial y que resultó ganadora la candidatura liderada por la exministra Marisol Pérez Tello. Por lo tanto, indicó que los delegados deberán confirmar la elección este domingo.

“La lista de 20 delegados que ganó, además, es encabezada por Manuel Ato, que es parte de la fórmula que lidera Marisol Pérez Tello”, indicó. Agregó que el resto de precandidatos reconocieron la victoria de esa lista “en ese mismo momento” y que se hizo un llamado a la unidad de cara a la carrera electoral.

ONPE y JNE supervisan desarrollo de elecciones internas de cara a las Elecciones Generales 2026. (Foto: Andina)

El Partido Morado llega sin acuerdo previo respecto a quién ganará la candidatura presidencial. “Todo se definirá ese mismo día. Los delegados ya fueron elegidos y están deliberando con los militantes y afiliados, en plena democracia”, dijo a El Comercio Luis Durán, presidente de la agrupación.

En diálogo con este Diario, dos de los precandidatos, el excongresista apurimeño Richard Arce y el exgobernador cajamarquino Mesías Guevara coincidieron aseguraron que se comprometen a respetar lo que decidan los delegados.

De acuerdo con fuentes de El Comercio, en Salvemos al Perú tampoco hay un acuerdo previo de cara a cómo votaron sus 28 delegados.

En el papel, la fórmula liderada por Mariano González, exministro de Defensa y del Interior, se perfila como la favorita entre las cinco precandidaturas presidenciales. Sin embargo, remarcaron las fuentes, aún no hay nada definido.

Postura

El abogado José Manuel Villalobos, especialista en Derecho Electoral, opinó que la modalidad de internas por delegados “no es muy democrática” y que lo ideal hubiese sido que los partidos apuestan por internas directas con competencia, como ocurrió con el Partido Aprista.

Para los especialsitas, las primarias donde se da un voto por afiliado son las más ideales. Foto: Andina.

“Eso lo demuestra la experiencia aprista, en la que los afiliados del partido, por lo menos los que fueron a votar, decidieron ellos quién será su candidato presidencial entre varias opciones, lo cual es una expresión de un partido democrático donde hay libre competencia”, indicó.

El especialista recordó que la reforma electoral apuntaba a que las internas de todos los partidos realicen bajo el sistema conocido como PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) pero que esto nunca se implementó. Para el 2026, por el contrario, el actual Congreso optó por permitir que los partidos decidan si iban por internas directas en las que cada afiliado podía votar (conocidas como ‘un afiliado, un voto’) o por delegados. 37 de las 39 agrupaciones hoy en carrera optaron por lo segundo.

“Un partido donde hay listas únicas no es competitivo. Y peor aún, en un partido donde hay lista única y hay delegados, simplemente no hay democracia interna. Eso es simplemente ratificar la lista que ya está dispuesta", dijo.

Sobre por qué los partidos optan por los delegados en vez de las primarias directas, estimó que se debe a por qué “es más fácil llevar (a votar) al 10% de delegados que llevar el 10% de tu padrón de afiliados”.

En ambos casos, se requiere ese mínimo de votación en las internas para que un partido pueda seguir en carrera. “El temor ha sido ese (no llegar al 10% de votos de militantes en las internas). Si no hubiera habido esa valla, de repente sí hubiéramos tenido más partidos optando por el mecanismo de un afiliado, un voto”, agregó.

En cuanto a las consultas que han hecho algunos partidos a su militancia para que esta decida cómo votarán sus delegados, las consideró un “‘engañamuchahos’ para que la gente crea que son democráticos, pero esa es una consulta no vinculante, no no tiene efectos legales”.