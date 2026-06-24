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Resumen

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A través de uno de sus personeros, el partido Juntos por el Perú (JP), que encabeza el candidato presidencial Roberto Sánchez, formuló una denuncia constitucional ante el Congreso contra el actual canciller Carlos Pareja por presuntas infracciones a la Carta Magna y supuesto fraude electoral, solicitando, entre otras medidas, que sea inhabilitado para ejercer cargos públicos por diez años. Todo ello en medio de las sombras lanzadas por el partido respecto al balotaje. Sin embargo, especialistas consultados para este informe advierten que la denuncia carece de sustento frente a la magnitud de las acusaciones planteadas.

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