Avanza País: empujando al tren. Una crónica de Fernando Vivas sobre la candidatura de José Williams
“No es un cachaco, pero es un hombre recio” me dice un publicista amigo de Carlos Raffo, y se deshace en elogios sobre las virtudes del Gral. José Williams Zapata (74 años): “es correcto, es decente, mano dura pero respeta el estado de derecho y la Constitución, sabe dirigir sobre el terreno”. Menciono a Raffo, el ex congresista fujimorista y creativo de la célebre campaña de ‘El baile del Chino’ en el 2000; porque ha sido contratado como consultor externo de la campaña avancista. De él es el lema “un cambio a la fuerza” en el que Williams debiera calzar como pie en la bota. A Raffo lo presentó a la cúpula del partido el candidato a la primera vicepresidencia, Fernán Altuve Febres.

