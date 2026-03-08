Le envié una carta sobre los afiliados que tenían sentencias firmes, como lo denunció “Cuarto poder”. El tema personal del señor Meza [denuncia por maltrato] me lo comunicó hace un buen tiempo. Mi posición personal con el tema de la violencia con la mujer es incólume. Está grabado a fuego en mi corazón, en mi alma.

—¿Y usted qué le dijo?

Que tenía que resolver ese problema. Es un tema privado.

—Pero es inaceptable…

Sí, pero es un tema privado del señor Meza. No sé si lo tendrá resuelto. Sería bueno entrevistarlo. Por el momento no existe ninguna tensión, todo está superado. Estamos adelante en el proyecto, todos unidos.

—“Cuarto poder” también emitió un reportaje sobre una familia entera en la lista de candidatos al Parlamento por País para Todos. ¿Tenía conocimiento?

Yo soy invitado del partido, no soy el presidente. Tengo el 20% de invitados y el partido el 80% de afiliados. No estoy sacando el cuerpo. He visto que es recurrente en todos los partidos, parece que lo hicieron porque no tenían personas para llenar la lista. Se ve mal, no es ético, pero vi que eran personas sin antecedentes. Lo que me llama la atención no solo es el filtro de los partidos, sino del Jurado Nacional de Elecciones. Recuerdo a su presidente, Roberto Burneo, invocando a los partidos a que hagan el filtro de sus candidatos y resulta que todos han pasado. El JNE tiene que asumir, así como los partidos políticos.

—¿Hacen un mea culpa?

Hago mea culpa y una autocrítica y, aunque sea invitado, acepto esa responsabilidad. Si me eligen presidente, ningún candidato a diputado, senador, alcalde, gobernador ni presidente ni vicepresidente puede postular, ni siquiera con una denuncia grave. ¿Para que luego sean delincuentes con inmunidad?

—Usted ha dicho que no es político; tiene más de 40 años de trayectoria como comediante. ¿Se ha sentido discriminado?

Sí.

—La crítica es qué hace un imitador como candidato presidencial.

Ellos dicen: no tiene experiencia en gestión. ¿Y de quién hablamos? ¿De los que teniendo experiencia y están presos? ¿Los que han tenido experiencia y están acusados? ¿Los que tienen experiencia y se han fugado? Yo tengo un gran equipo. En cuanto a gestión, realizó trabajo social por años y hemos dado trabajo a cientos de personas en 42 años de vida artística. Es un tema de liderazgo, de voluntad política, de decisión. El líder es el que toma la decisión bien asesorado. Esto para mí no es un sketch cómico. Este paso que he dado no es una comedia, es el compromiso más serio de mi vida. Durante 42 años, los peruanos me dejaron ingresar a sus hogares para divertirlos; hoy quiero que me dejen ingresar a sus vidas para cambiarlas.

—Otros apuntan a que no tiene preparación académica.

Es verdad. Lo que he aprendido no ha sido en un aula universitaria, sino visitando los mercados, los hospitales, las cárceles, los lugares más olvidados. He conocido la realidad de cómo está la salud pública. He visto la realidad de nuestros adultos mayores, por eso mi propuesta de una Pensión 65 universal de manera gradual, según el presupuesto. Si llego a la presidencia sería un honor, no una oportunidad para ser un corrupto más. En un país donde los que saben todo no solucionan nada, quizá ha llegado el momento en que una persona sin cartón, pero con corazón, ponga las cosas en su sitio.

—¿Y por qué tendrían que votar por Carlos Álvarez?

Primero, yo no soy político. Nunca me voy a disfrazar de político.

—Pero sí se ha disfrazado de político.

De los políticos sí, pero no para una elección presidencial. Creo que, como todo peruano, tenemos el derecho de postular a la presidencia o cualquier cargo público para que haya un cambio real, no un cambio de ladrones ni de corruptos, no un cambio de mentiroso, no un cambio de sinvergüenza, no un cambio de incapaces. Por eso extiendo la mano a todos los que quieran y del partido que sean.

—Cuando propone un cambio, los electores van a querer medidas urgentes. ¿Qué haría en los primeros 100 días de gobierno?

Por eso es que mi eslogan es que “al Perú no lo salva una sola persona, al Perú lo salvamos todos”. Todos tenemos que tener una participación en la transformación del país, por eso le pido al elector que le dé una bancada mayoritaria al presidente, si no va a ser rehén del Congreso. Si no dirán: “El señor Álvarez prometió esto, pero tiene dos, tres congresistas”. ¿Qué se puede hacer?

—¿Qué plantearía en los primeros tres meses?

Declarar en emergencia la gestión pública. Hay que desratizar la gestión pública. Vemos que los mandos medios y terceros no trabajan. Hay una burocracia salvaje que llama a la coima y a la parálisis de inversión. Plantearía una norma que recompense a quienes denuncien casos de corrupción en el aparato público. También la muerte civil perpetua. Si un funcionario robó, no regresa al Estado.

—¿Y en seguridad ciudadana?

He planteado varias veces la construcción de megapenales, sin beneficios penitenciarios y sin visitas, pero primero hay que acabar los penales que están a medio construir. ¿Por qué no los culminan? ¿No será que a la clase política le conviene esta violencia para gobernarnos al miedo y no salir a protestar? En la frontera norte, el 85% la tiene controlada la policía, y el 15%, las Fuerzas Armadas. Eso lo voy a revertir. El 85% de las Fuerzas Armadas y el 15% de la policía. El resto, a las calles.

—¿Qué haría con el tema de los transportistas?

Aquí hay un tema de inteligencia y contrainteligencia. Necesitamos una inversión histórica en infraestructura, logística, inteligencia. Planteo convocar a los licenciados de las Fuerzas Armadas y policiales para que se incluyan en la inteligencia. A los 5.000 efectivos de seguridad del Estado queremos llevarlos a la Dirincri donde falta personal. Estamos frente a organizaciones criminales a las que hay que destruir su financiamiento, y necesitamos del Ministerio Público, la Policía Nacional, la Superintendencia de Banca y Seguros y la UIF.

“Tenemos que recuperar la dignidad de la institución presidencial”, afirmó Carlos Álvarez. (Foto: Joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

—¿Qué propone para luchar contra la minería ilegal?

Yo iría con interdicción. Un combate total y frontal contra ellos y chau, Reinfo. Yo no creo más en el Reinfo, porque ha servido como salvoconducto del crimen y paraguas de la delincuencia. Todos nos regimos por la ley MAPE, que respete los estándares del medio ambiente. La minería ilegal no paga impuestos, promueve la trata de personas, soborna a las autoridades, por eso planteamos medidas duras para acabar con eso. El Reinfo ya cumplió su ciclo y casi nadie se formalizó. El Estado tiene que dar todas las facilidades y no poner trabas; no puede ser enemigo de quién se quiera formalizar.

—¿Sigue defendiendo la pena de muerte?

Es mi propuesta de hace años, incluso antes de dar el paso en la política.

—En un país donde la justicia es tan errática, condenan a alguien a la pena de muerte y resulta que la persona era inocente.

Como pasó con el ‘Monstruo de Armendáriz’, que era inocente y lo mataron. En ese tiempo no había la tecnología que tenemos ahora. Pero no olvidemos que el ‘Monstruo de Armendáriz’ fue fusilado en un gobierno militar, un gobierno de facto, lo hizo Velasco [Nota de redacción: el ‘Monstruo de Armendáriz’ fue ejecutado en 1957, con Manuel Prado como presidente]. Eso fue un gran error. Tendría que haber una reforma del Poder Judicial y del Ministerio Público con una junta de notables.

—¿En quién pensaría como ministro de Economía?

A mí me encantaría que sea Julio Velarde.

—Pero él sigue en el BCR.

Sí, sacarlo de ahí y que deje a un delfín.

—¿Qué otros nombres tiene para el MEF?

He conversado con Jorge González Izquierdo, con Luis Carranza, con Luis Miguel Castilla, con Juan José Marthans. Pero primero hay que ganar. Pero si fuera así, me gustaría un peso pesado.

—¿Y qué le han dicho?

Que ven con buenos ojos nuestra opción política. Estamos de acuerdo en una economía estable, baja inflación, una economía abierta al mundo, que se respeten los TLC. Terminar con esa falsa dicotomía de que la economía crece a pesar de la política. Es verdad, pero si la política nos diera seguridad y no estén cambiando presidente, como cambian de truza, el Perú estaría creciendo a 5% o 6%. Mi propuesta es un 6% de crecimiento sostenido durante 10 años y con eso duplicamos el PBI y el ingreso per cápita. Propongo también dar seguridad jurídica y política para que vuelva la inversión privada. Pediría facultades al Congreso para destrabar las obras paralizadas con gobiernos locales y regionales, y que los ministros salgan del escritorio.

—¿Quién ha trabajado el plan de gobierno de economía?

Están Martín Soto y Paola Lazarte, gente joven.

—¿Y quién sería su ministro del Interior?

Está con nosotros como asesor el general del Ejército (r) Miguel Herrera, el coronel Luis Yataco y otro de la Policía Nacional. La seguridad es una papa caliente. No es un tema solamente del ministro o de la policía, sino de crear un GEIN internacional donde todos los países estemos conectados.

—¿En justicia, la exprocuradora Julia Príncipe?

Julia Príncipe está como senadora número 1 y la doctora Susana Castañeda, número 13. Ellas son mi garantía contra la corrupción. Tenemos que fracturar el espinazo de la delincuencia, la corrupción y la impunidad. Desde los penales siguen planificando delitos, por eso hablaba de la pena de muerte. Con una cadena perpetua el Estado encima tiene que mantenerlos. Se necesita una reforma estructural del sistema de justicia y del INPE.

Carlos Álvarez es candidato presidencial de País Para Todos. (Foto: Joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

“Todos tenemos que vivir nuestra sexualidad con total libertad”

— ¿Por qué insiste la gente en conocer detalles de su vida íntima?

No sé por qué tienen una fijación sexual. Están obsesionados conmigo. Hay mucho morbo. Yo tengo una filosofía como ser humano y como ciudadano. Yo no he tenido vida privada durante mis 42 años de artista. No hay vida privada ahí. El que se mete a política tampoco tiene vida privada.

— ¿Nunca lo “ampayaron”?

No, nada, porque soy recontra aburrido. De chibolo, he hecho de repente mis cosas; pero no había programas de farándula. Esa fue mi suerte y no había celulares que te tomaran fotos ni te grabaran.

— Usted dijo: “Yo soy lo que soy, no pido excusas; por eso hay que ser feliz, sé feliz como quieras, lleva tu sexualidad como quieras”. ¿Qué nos quiere decir?

Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso. A nadie hago mal, el sol sale igual para mí, para todos. Es una letra de la canción de Sandra Mihanovich. Creo que las minorías tienen que ser respetadas. Yo no creo que un mundo homosexual tenga que estar encima ni viceversa. Todos tenemos que vivir nuestra sexualidad, nuestra vida privada íntima, con total libertad. La vida es muy corta, debemos ser felices respetando el lugar del otro, salvo el tema de los niños. Yo no estoy de acuerdo en querer tergiversar la sensibilidad en las criaturas. Tú eres adulto, haz con tu vida lo que te da la gana, mientras no hagas el daño a los demás. Pero los niños no. Ellos son semillitas que se están formando y el padre y la madre tienen que tener un papel muy importante.

— ¿Es consciente de que el Perú es un país conservador?

Sí. Y yo también soy conservador, soy profamilia. Yo creo en la familia. Tengo seis hijos maravillosos, que son mis hijos de cariño. Son artistas que yo los descubrí en mi programa y me dicen papá, desde que tenían ocho o nueve años, chiquitos. Ahora ya están grandes, son profesionales. Uno ya me hizo abuelo.

— ¿Promovería la unión civil patrimonial o el matrimonio igualitario?

No lo aprobaría, porque el matrimonio es entre hombre y mujer. En el tema patrimonial sí estaría de acuerdo. Todos somos iguales ante la ley y eso hay que respetarlo. Estoy en contra de toda discriminación y racismo.

— ¿Y el aborto?

El aborto terapéutico o el eugenésico. Y también en el caso cuando una niña es violada por uno de estos malditos y sale embarazada. Yo no creo que deba tener a la criatura. Esa niña está destruida psicológicamente y no tiene la capacidad de discernir.