Mayoría de partidos esperó último día para solicitar inscripción de candidaturas: ¿Cuáles son los pasos que siguen?

De los 36 partidos políticos que llevan a candidatos a la Presidencia de la República, al menos 34, la mayoría, ha presentado su solicitud de inscripción de sus fórmulas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hasta las 11:59 p.m. del martes, cuando vencía el plazo. El resto, si iniciaron su proceso antes de la hora referida, tiene hasta el mediodía de este miércoles para concluir su pedido.

Todas estas agrupaciones- a las que se suman el FREPAP y Ciudadanos por el Perú, que solo participarán en las elecciones al Congreso bicameral y Parlamento Andino- pudieron comenzar con las inscripciones de sus fórmulas y listas desde el 15 de diciembre. Es decir, desde que el JNE proclamó los resultados de las elecciones primarias.

El último viernes- cuatro días después- Avanza País, que postula al congresista José Williams Zapata a la Presidencia, y Fuerza Popular, que lleva a la exparlamentaria Keiko Fujimori, fueron los primeros en solicitar la inscripción de sus planchas. El pedido del partido del tren fue declarado inadmisible, mientras que el del fujimorismo fue admitido a trámite y será sometido a un tiempo de tachas.

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 observó que Avanza País no presentó, en su expediente, las cartas de renuncia del conductor de televisión Phillip Butters y la congresista Karol Paredes a sus postulaciones a la presidencia y segunda vicepresidencia, respectivamente. Además, que Williams Zapata no consignó el cargo al que postula. Le ha dado dos días hábiles a la agrupación para subsanar estos errores.

A inicios de diciembre, Butters declinó su candidatura presidencial y renunció a su militancia en Avanza País. (Foto: Avanza País)

Alianza para el Progreso- la fórmula que lidera César Acuña, exgobernador regional de La Libertad- solicitó su inscripción el sábado.

Y el último domingo, hicieron lo propio, el Partido del Buen Gobierno (Jorge Nieto, exministro de Defensa), Renovación Popular (Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima) y Un Camino Diferente (Rosario Fernández, educadora).

Al día siguiente, el marino en retiro Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), el exalcalde de San Juan de Lurigancho Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde), el exministro de Defensa y congresista Roberto Chiabra (Unidad Nacional), y el parlamentario José Luna Gálvez (Podemos Perú) requirieron su inscripción.

El último día

Veinticinco partidos políticos, que llevan candidatos presidenciales, esperaron al último día del plazo para ingresar su solicitud ante el JNE para participar en las elecciones generales de abril próximo [ver recuadro].

Durante las primeras horas del martes, los partidos Libertad Popular, del exministro de Energía y Minas Rafael Belaunde; Sí Creo, del periodista Carlos Espá; Salvemos al Perú, de Antonio Ortiz Villano (que ganó las primarias de su agrupación tras el lanzamiento de una moneda); y Juntos por el Perú, del congresista Roberto Sánchez, pidieron su inscripción.

Y entre las 3 p.m. y 7 p.m., otras nueve agrupaciones- entre ellas Venceremos (Ronald Atencio, abogado del excongresista Guillermo Bermejo), País para Todos (Carlos Álvarez, actor cómico), Obras (Ricardo Belmont, exalcalde de Lima y excongresista), Cooperación Popular (Yonhy Lescano, excongresista) y Partido Aprista (Enrique Valderrama, abogado)-hicieron el mismo trámite.

De las 38 agrupaciones en carrera para las elecciones generales (36 con candidatos presidenciales y dos con listas al Congreso bicameral y Parlamento Andino), solo 16, según un reporte del JNE a las 11:30 p.m. del martes, lograron solicitar la inscripción del 100% de sus listas.

Estos son APP, Fuerza Popular, Avanza País, Partido Demócrata Verde, Unidad Nacional, Un Camino Diferente, Fuerza y Libertad, Libertad Popular, Somos Perú, País para Todos, Cooperación Popular, Perú Libre, Podemos, Sí Creo, Partido Aprista y el FREPAP. Este último no tiene postulante a la Presidencia.

Sí Creo, de Espá, solo presentó 15 listas, incluyendo la fórmula a la Presidencia de la República.

Al cierre de esta edición, el JNE informó que se han presentado 1,342 listas de las 2,021 esperadas. Es decir, el 66,40%.

Al cierre de esta nota, tres partidos no habían registrado una sola lista: Primero la Gente (Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia), Partido Fe en el Perú (Álvaro Paz de la Barra, exalcalde de La Molina) y Ciudadanos por el Perú (CPP).

CPP, relacionado con Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte, no tiene candidato presidencial.

El paso a paso

El exministro de Justicia y Derechos Humanos José Tello, experto en derecho electoral, explicó que la inadmisibilidad de una fórmula presidencial, una lista al Congreso bicameral o al Parlamento Andino es “subsanable”. No obstante, refirió que una “improcedencia” constituye “un rechazo de plano”.

En diálogo con El Comercio, Tello, detalló que las improcedencias suelen darse porque el candidato tiene algún impedimento, como una sentencia en primera instancia, o le faltan cumplir requisitos.

También cuestionó que la mayoría de los partidos políticos haya esperado al último día, antes del vencimiento del plazo, para solicitar la inscripción de sus postulaciones.

“Es la clásica dejadez e improvisación de los partidos políticos, que pueden estar cerrando invitados, porque no tienen gente o porque negocian los espacios”, expresó.

Tello indicó que, en el caso de los partidos pequeños, estos han podido tener dificultades para reunir el dinero que se requiere para inscribir a las listas. “Son más de S/32 mil que hay que pagar en tasas al JNE para todas las candidaturas”, agregó.

El letrado refirió que, una vez que las solicitudes de inscripción sean admitidas a trámite y publicadas, se abre una etapa de tres días para la presentación de tachas.

“Esta puede ser declarada fundada o infundada y en cualquiera de esos escenarios, es pasible de apelación. El JNE debe resolver esta, usualmente se toman entre 15 y 20 días para hacerlo. Para el 26 de febrero deben estar resueltas todas las tachas en los JEE y para el 13 de marzo, en el JNE”, manifestó.

A su turno, la abogada Silvia Guevara, especialista en derecho electoral, consideró que “hay improvisación” en muchos partidos que no están organizados y que participan en una elección general por primera vez.

“Muchos candidatos titulares, que participan por primera vez, al momento de completar su información, ve lo que esto involucra. Exponen sus datos, deben tomar licencias sin goce de haber [en caso ser funcionarios] a partir del 11 de febrero, y hay personas que no quieren hacer eso. Entonces, se caen candidaturas y el accesitario debe recopilar toda la información y hacer una declaración correcta”, sostuvo.

En declaraciones a este Diario, Guevara dijo que una inadmisibilidad puede ser corregida en un plazo de dos días, pero una improcedencia es el punto final de una candidatura.

“La improcedencia es un no de plano. Tras calificar la lista, se advierte que los que quieren ser candidatos están inmersos en un impedimento, como una sentencia en primera instancia. Lo otro es que una inadmisibilidad que no se subsana en el plazo pasa a ser una improcedencia. Y las tachas, en el JNE, se deben resolver como máximo el 13 de marzo”, explicó.

La letrada saludó que, a raíz del caso del Partido Aprista en las elecciones de 2021, el JNE haya permitido que todos aquellos que estén dentro del sistema a las 11:59 p.m. puedan concluir su registro hasta el mediodía del 24 de diciembre.

“Es una medida bastante positiva, esperemos que no implique que los partidos esperen hasta el último momento. Y, además, implica que tengan una buena conexión a Internet, es muy arriesgado”, concluyó.

El 14 de marzo es la fecha límite para que todas las candidaturas, sean para la Presidencia, el Congreso o el Parlamento Andino, queden inscritas.