La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) pidió a las autoridades electorales y a instituciones como la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, garantizar la transparencia del proceso y la realización de una “auditoría independiente de los sistemas informáticos electorales”.

El pronunciamiento se produce en medio de los cuestionamientos surgidos tras las irregularidades y retrasos registrados el 12 de abril durante la instalación de mesas de sufragio en distintas zonas del país.

Comunicado de Confiep.

“El 12 de abril, ante las irregularidades y graves deficiencias registradas en la instalación de mesas de votación en diversas zonas del país, la Confiep expresó su preocupación por el impacto de estos hechos en el ejercicio del derecho al sufragio”, señala en un comunicado.

Entre las medidas demandadas se encuentran la realización de una auditoría independiente, informar con claridad y oportunidad las medidas que se implementarán para asegurar una segunda vuelta.

Además, exhortó a comunicar oportunamente los hitos del proceso electoral y asegurar el cumplimiento íntegro del cronograma.