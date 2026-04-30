Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Confiep exhortó a comunicar oportunamente los hitos del proceso electoral. (Fuente: TVPerú)
La Confiep exhortó a comunicar oportunamente los hitos del proceso electoral. (Fuente: TVPerú)
Por Redacción EC

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) pidió a las autoridades electorales y a instituciones como la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, garantizar la transparencia del proceso y la realización de una “auditoría independiente de los sistemas informáticos electorales”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: