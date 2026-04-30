Resumen
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La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) pidió a las autoridades electorales y a instituciones como la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, garantizar la transparencia del proceso y la realización de una “auditoría independiente de los sistemas informáticos electorales”.
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