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Desde este lunes 6 de abril rigen las restricciones electorales. (Foto: El Comercio)
Desde este lunes 6 de abril rigen las restricciones electorales. (Foto: El Comercio)
Por Thalía Cadenas

Las restricciones electorales en el marco de los comicios generales del 12 de abril rigen a partir de este lunes 6 de abril, que se inicia la prohibición de la difusión y publicación de encuestas de intención de voto en los medios de comunicación nacionales.

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