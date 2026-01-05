Víctor Reyes Parra
Víctor Reyes Parra

Daniela Ibáñez: “[El principal riesgo] es el populismo económico, que esta vez es propio de la izquierda y de la derecha”
Daniela Ibáñez: "[El principal riesgo] es el populismo económico, que esta vez es propio de la izquierda y de la derecha"

Daniela Ibáñez: “[El principal riesgo] es el populismo económico, que esta vez es propio de la izquierda y de la derecha”

Para la analista política Daniela Ibáñez, la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 16 de abril estará marcada por los intentos de los candidatos de posicionarse como los más capaces para hacer frente a la inseguridad ciudadana y por propuesta populistas en lo económico, tanto desde las candidaturas consideradas de izquierda como las de derecha.

