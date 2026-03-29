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Resumen

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El pronóstico que dimos para la primera ronda de debates, se cumplió: los planes B de ataque y contingencia ganaron a los planes A de la propuesta. Seamos francos. Pedimos propuestas pero ansiamos ver ataques. Lo que más recordamos del primer día fueron los lances de Fernando ‘Popy’ Olivera y Yonhy Lescano contra sus vecinos de grupo. ‘Popy’ honró su papel histórico de pincha globos, troll de podio y ‘no sé de qué hablas pero me opongo’. No recitó el “Solo le pido a Dios” que le espetó a Alan García en su cara pelada en el debate de primera vuelta del 2016, pero le dijo a César Acuña, en su tutuma atarantada: “usted lidera una organización criminal llamada Alianza Para el Progreso”, entre otras perlas. Y ligó a Wolfgang Grozo con Montesinos y el narcotráfico.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.