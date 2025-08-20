El abogado Renán Galindo Peralta, miembro del Comité Ejecutivo de la alianza electoral Unidad Nacional, denunció ante la Fiscalía a Percy Moreano Contreras. Lo acusa de realizar reservas registrales de denominaciones políticas con fines maliciosos y de interponer tachas para obstaculizar la inscripción de alianzas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Según el escrito presentado a la fiscalía, Moreano habría incurrido en los delitos de extorsión en grado de tentativa, estafa, falsedad ideológica, falsa declaración en procedimiento administrativo y atentados contra el derecho al sufragio. De acuerdo con la denuncia, estas acciones tendrían como objetivo presionar a los partidos para obtener beneficios económicos indebidos a cambio de desistirse de las tachas.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

La denuncia detalla que el 1 de agosto, la alianza que impulsa la candidatura presidencial de Roberto Chiabra, Unidad Nacional (integrada por el Partido Popular Cristiano, Unidad y Paz y Peruanos Unidos), solicitó su inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas del JNE. Sin embargo, el 5 de agosto, apenas cuatro días después, Moreano habría reservado en Registros Públicos el nombre de la alianza bajo el Título N.° 2287065.

El documento también indica que Moreano habría repetido la misma estrategia con otras alianzas como Fuerza y Libertad y Venceremos, lo que evidenciaría un modus operandi sistemático. En el caso de Fuerza y Libertad, incluso ya se habría presentado una tacha.

“Se afecta de manera directa la fe pública registral y, sobre todo, la transparencia del sistema electoral, lo cual constituye un bien jurídico de relevancia constitucional”, advierte la denuncia, que pide al Ministerio Público considerar la reiterancia como indicio de una posible organización criminal.

En declaraciones a El Comercio, Galindo afirmó: “Este señor Percy Moreano, desde hace más de 15 años, viene aprovechándose de la legislación que tenemos. [...] Argumenta que él ha reservado el nombre de la alianza, por eso lo hemos denunciado por tentativa de extorsión y otros delitos”.