Caos, desorden, confusión, malestar, desesperación e incertidumbre. Así empezó a dibujarse la jornada de votación de este domingo 12 de abril, en la que las elecciones más complejas de la historia lo fueron aún más por la improvisación e ineptitud. La jornada cívica se cerró con una proyección ajustada sobre la segunda vuelta; con la intervención de la policía y la fiscalía en la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y en la sede de una empresa contratista; con pedidos de renuncia hacia el jefe del ente electoral, Piero Corvetto, así como una denuncia penal en su contra. Pero, sobre todo, con más de 52 mil electores que se vieron impedidos de ejercer su derecho al sufragio. Para ellos, la jornada continuará hoy.

El inicio de la jornada

Las imágenes de los miembros de mesa haciendo cola para ingresar a sus locales de votación —citados a las 6:00 a.m.— se transformaron poco después en imágenes de ciudadanos haciendo colas en los exteriores de los locales de votación que no abrían sus puertas, a pesar de que ya habían dado las 7:00 a.m., hora programada de inicio de la jornada.

La jornada electoral estuvo marcada por retrasos y largas colas en diversos puntos de Lima. (Foto: GEC)

Así, los reportes de que no había llegado el material electoral a distintos puntos de Lima se fueron conociendo e incrementando con el transcurrir de las horas, desnudando un problema logístico que puso los reflectores en la ONPE. Una situación que afectó a todos los actores de la jornada: miembros de mesa, ciudadanos y también personeros de las agrupaciones políticas.

Incluso adultos mayores —algunos en sillas de ruedas—, personas con discapacidad y ciudadanos con bebés en brazos fueron registrados fuera de los locales de votación, que mantenían sus puertas cerradas y no brindaban mayor información, mientras al mismo tiempo se elevaba la temperatura de un caluroso domingo y también los ánimos. “¡Queremos votar! ¡Queremos votar!”, gritaba casi en coro un grupo de ciudadanos en la puerta del Colegio Carmelitas, ubicado en Miraflores.

La falta de material electoral retrasó la apertura de mesas en distintos distritos.(Foto: GEC)

El problema se concentró en Lima, mientras que en regiones la jornada se desarrolló sin contratiempos. La primera mesa de votación que se instaló en estas elecciones dentro del territorio nacional se ubicó en Arequipa. A las 4:45 a.m. quedó instalada la Mesa N.° 009038, en la I.E. Carlos Noriega Jiménez, ubicada en el distrito de Huanuhuanu, provincia de Caravelí.

Que el problema se haya registrado esencialmente en la capital responde a que, en la distribución del material electoral que realiza la ONPE, primero se dirige hacia el exterior —a través de la Cancillería—, luego al interior del país y, en el caso de Lima y Callao, el despliegue empezó el viernes por la noche desde los almacenes de Lurín.

Ciudadanos esperaron durante horas para poder ejercer su derecho al voto en medio del desorden logístico. (Foto: GEC)

En medio de la confusión y las colas en los exteriores de los centros de votación, minutos antes de las 7:30 a.m., la ONPE emitió una nota de prensa en la que dio a conocer que la distribución del material electoral “en algunas zonas” de Lima Metropolitana había “sufrido un retraso”, motivo por el cual a esa hora aún no llegaba a locales de votación que —según se indicó— estaban ubicados “principalmente en la zona sur de Lima”.

Fue en ese pronunciamiento donde la autoridad electoral señaló de incumplimiento a la empresa “Servicios Generales Galaga”, encargada de trasladar el material para los comicios. Ante ello —se indicó— se tuvo que aplicar un plan de contingencia. Asimismo, se aseguró que los locales “más afectados” eran 75 instituciones educativas en Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. Se agregó que el material estaba siendo trasladado y arribaría alrededor de las 8:00 a.m., algo que no ocurrió en muchos casos.

El inicio tardío de la votación generó malestar e incertidumbre entre los electores. (Foto: GEC)

Los competidores

En paralelo al caos, los candidatos presidenciales comenzaron sus actividades. Primero, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, acudió a rededor de las 7:20 a.m. a Huachipa a visitar el cementerio en donde están los restos de sus padres, el exmandatario Alberto Fujimori y la excongresista Susana Higuchi. Lo hizo junto a sus hijas y su hermana Sachi.

Antes de retirarse del camposanto, posó junto a sus familiares para las cámaras de los periodistas al lado de una estatua de bronce a tamaño real de su padre. Tras ello, se trasladó al restaurante “Don Carhuaz”, ubicado a seis calles del cementerio, para dar inicio al tradicional desayuno electoral.

Keiko Fujimori visitó camposanto en Huachipa. (Foto: GEC)

En tanto, el candidato Rafael López Aliaga (Renovación Popular), alrededor de las 8:00 a.m., llegó a la losa deportiva “La Bombonera”, en San Juan de Miraflores. Lo hizo junto a Norma Yarrow, su aspirante a primera vicepresidenta. Lugar donde llevó a cabo su desayuno electoral, compartiendo pan con chicharrón y tamal junto a simpatizantes. Vestía un polo rojo y una gorra de color gris.

López Aliaga empezó su jornada en San Juan de Miraflores. (Foto: GEC)

Quien optó por no realizar este ya tradicional acto mañanero el día de la votación y, por el contrario, acudir a su centro de votación fue el candidato Carlos Álvarez (País para Todos). Así, se convirtió el primero de los 35 aspirantes en ejercer su derecho al sufragio. A las 8:53 a.m. ingresó al colegio Alfonso Ugarte, en San Isidro. Minutos después se encontraba en la cámara secreta, marcó, dobló su cédula varias veces, la mostró así a los periodistas y la ingresó al ánfora.

Carlos Álvarez fue el primero de los candidatos en emitir su voto. (Foto: GEC)

El aspirante presidencial Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) empezó su jornada en un restaurante de Punta Hermosa, donde desayunó tamales y café junto un sindicato de trabajadores de construcción civil. Posteriormente, acudió a votar, donde se registró otra de las anécdotas de la jornada.

Tras recibir la cédula de votación, el aspirante viró hacia la prensa y la mostró, que por sus proporciones —44 cm de largo por 42 cm de alto— prácticamente le cubría todo el torso. No usó la cámara secreta, por lo que votó a vista de todos. Uno de los miembros de mesa acudió hacia él y le indicó que debía usar uso de la cámara secreta. Lo hizo.

Voto de Jorge Nieto dejó hecho anecdótico. (Foto: GEC)

Alfonso López Chau (Ahora Nación) realizó su desayuno electoral en La Victoria, en la sede de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil junto a candidatos de su agrupación, como el exoficial de la policía Harvey Colchado y la excongresista Indira Huilca.

En tanto, César Acuña (Alianza para el Progreso) empezó su jornada en Comas, donde compartió el desayuno junto a sus hijos y seguidores, antes de viajar a Trujillo para emitir su voto. Tras cumplir con su deber cívico en un colegio del distrito Víctor Larco Herrera (La Libertad), un grupo de ciudadanos le espetó insultos mientras se retiraba.

Quien no acudió a votar fue el candidato presidencial Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), quien, al cierre de las puertas del colegio de Chorrillos, lugar donde reside y donde le correspondía votar, nunca llegó. Recién en la noche apareció para dar un ‘balconazo’ en la Plaza San Martín, desde donde señaló que las elecciones aún no terminan.

“Yo hablo desde este balcón, que se vuelve histórico, desde este balcón le estamos hablándole al país y al mundo entero de que todavía no han terminado las elecciones. El 30 % no ha podido votar, señores. Mañana siguen las elecciones”, expresó. Sin embargo, esa cifra no es cierta.

Recién después de las 6:30 p.m., tras conocerse las encuestas a boca de urna, el postulante dejó su domicilio, ubicado en Chorrillos, para dirigirse a su local de campaña, en la Plaza San Martín, en el Centro de Lima. (Foto: GEC)

Un error logístico que opacó la fiesta cívica

A mitad de la mañana, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que había convocado a un pleno ampliado (de emergencia) ante los problemas que se venían reportando en la instalación de las mesas de sufragio. A ese pleno acudió también el jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

Según información a la que accedió El Comercio, poco antes el ente electoral había cursado una solicitud formal a la ONPE sobre la situación, donde requería “de manera urgente” un informe sobre la situación.

Ello pues el equipo de prevención de conflictos electorales de la entidad había reportado, con hora de corte a las 8:25 a.m. del domingo, que el material electoral no había arribado a casi 60 locales de votación en Lima Metropolitana.

Se trataba, a esa hora, de 23 locales de votación en Villa El Salvador, 13 en Villa María del Triunfo, 8 en San Miguel, 5 en Surquillo, 4 en Santiago de Surco, 2 en Magdalena del Mar y Miraflores, respectivamente, y 1 en San Borja, según el documento al que accedió este Diario.

Minutos antes del mediodía, el pleno del JNE, con el magistrado Roberto Burneo a la cabeza, anunció que, ante los problemas suscitados, se había acordado acoger un pedido de la ONPE para ampliar el horario de instalación de las mesas hasta las 2:00 p.m. a nivel nacional y, a su vez, extender el horario de votación hasta las 6:00 p.m.

Burneo invocó a la población, en especial a la de Lima Metropolitana, “a mantener la calma”. “El sistema electoral viene garantizando su derecho al sufragio y les pedido las disculpas como sistema por las incomodidades que esta situación haya causado”, señaló. Cerró su mensaje indicando que se determinará “las responsabilidades que correspondan, pero, en este momento, lo más importante es que se garantice su derecho”.

Allí también se pronunció Corvetto, quien agradeció a los magistrados la decisión adoptada y, dirigiéndose a la ciudadanía, pidió “las disculpas del caso por los problemas logísticos presentados”. En un comunicado, la institución a su cargo también anunció que iniciaría acciones penales contra la empresa que estuvo a cargo del servicio de transporte del material en Lima.

#LoÚltimo | El Presidente del JNE anunció el acuerdo adoptado en el Pleno sobre la ampliación del horario de la instalación de mesas de sufragio hasta las 02:00 p.m. y el cierre de la jornada de votación hasta las 6:00 p.m. pic.twitter.com/KIgPNlhX6Y — JNE Perú (@JNE_Peru) April 12, 2026

Otras fuentes de este Diario señalaron que, antes del pronunciamiento del pleno, el porcentaje instalación de mesas de votación no llegaba a superar el 55%. La ampliación de la hora de instalación fue clave. A diferencia de anteriores procesos, la ONPE no comunicó las cifras de instalación en el desarrollo de la jornada sino hasta el final.

Lo acontecido escaló con un anuncio que provino desde la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el órgano autónomo a cargo del nombramiento de jueces y fiscales, pero también de los jefes de la ONPE y el Reniec.

En un comunicado suscrito por la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, se exhortó a los organismos electorales a cumplir sus funciones, pero también se anunció que solicitará al pleno del órgano “el inicio de las investigaciones disciplinarias e, inclusive, la revisión del proceso de ratificación” de Corvetto.

🚨 #LOÚLTIMO | La Junta Nacional de Justicia comunica a la opinión pública lo siguiente. pic.twitter.com/sbB6SLq5Cg — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) April 12, 2026

Corvetto fue elegido en agosto de 2020 por la anterior gestión de órgano para la gestión 2020-2024 de la entidad electoral. Estuvo a cargo de las Elecciones Generales 2021 y también de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. En julio de 2024, fue ratificado en el cargo por otros cuatro años; es decir, hasta el 2028.

A ello lo anunciado desde la JNJ, se sumó las acciones de la fiscalía. El Ministerio Público había anunciado por la mañana que personal fiscalía estaba desplegada en los locales en donde no se había efectuado la instalación de las mesas de sufragio levantando actas para dejar constancia de las incidencias.

Sin embargo, ya a las 3:00 p.m., un fiscal provincial anticorrupción junto a efectivos de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP (Dircocor) arribó a la misma sede de la ONPE para efectuar diligencias. También hicieron lo propio a la sede de la empresa implicada que, a pesar de tener antecedentes y sanciones por incumplimientos de 2023, fue nuevamente contratada.

Si bien inicialmente solo se anunció que la fiscalía de prevención del delito venía recolectando información, posteriormente la fiscalía anticorrupción junto a efectivos de la policía arribaron a la sede de la ONPE. (Foto: PNP)

Al rededor de las 4:30 p.m., el jefe de la ONPE, ya desde su institución, informó que, culminado el plazo ampliado para la instalación de mesas, no se había logrado entregar el material electoral a 15 locales de votación: tres en San Juan de Miraflores, siete en Lurín y cinco en Pachacamac. Ello -continuó- correspondía a que en estos locales no se lograron instalar 211 mesas de sufragio, lo que tenía un impacto en un total de 63,300 electores.

Inicialmente, Corvetto indicó que para cada uno de esos electores y miembros de mesa se haría el trámite administrativo para no paguen ninguna multa debido a la afectación. También informó que, a esa hora, de las 92,012 mesas de votación a nivel nacional, ya se habían logrado instalar el 99.8%. Así, el porcentaje que no logró instalarse en la jornada del correspondía a las de Lima Metropolitana. En las elecciones de 2021, la cifra de instalación fue de 99.96%.

La organización electoral fue cuestionada tras los retrasos registrados durante la mañana. (Foto: GEC)

En ese primer mensaje, Corvetto dijo que no se había pronunciado antes sobre el tema pues “nuestro compromiso era sacar adelante la elección”. “A pesar de nuestros problemas de despliegue electoral, nosotros hemos seguido cargando material durante la madrugada y durante la mañana, en el interés de garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho”, sostuvo. Volvió a pedir disculpas a los electores.

Sin embargo, la cifra inicial de locales afectados se corregiría después, alrededor de las 9:30 p.m. En otra aparición, el mismo Corvetto indicó que fueron 13 locales en donde no se pudieron instalar las mesas, pasando Pachacamac de cinco mesas afectadas a dos. En suma, fueron 52, 251 electores los que no habían podido sufragar, distribuidos en 187 mesas.

Pero no solo se corrigió la cifra, sino también las medidas a implementar. Tras otro pleno de emergencia, el JNE anunció alrededor de las 7:30 p.m. que en aquellas mesas en las que no llegó el material electoral en Lima Metropolitana; es decir, en las 187 mesas, se amplió la jornada de votación hasta las 6:00 p.m. de este lunes 13. El horario de instalación de las mesas será entre las 7:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

También se mencionó dos circunscripciones en Estados Unidos. En el acuerdo del pleno del máximo órgano electoral se detalla que el embajador Pedro Bravo Carranza, a cargo de la dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, dio cuenta de que la instalación de las mesas en Orlando (Florida) y Patterson (Nueva Jersey) “no pudo concretarse debido a la falta de miembros de mesa al momento de su instalación”.

“Para esta jornada electoral, la ONPE utilizará sus propios vehículos para el traslado del material electoral”, expresó, tras conocerse el acuerdo del pleno del JNE, Corvetto. Se detalló que los locales serán los mismos y que se votará bajo las mismas condiciones.

“Hemos asistido a una situación bastante atípica que ha afectado principalmente el distrito electoral de Lima Metropolitana, el más importante del país que congrega a casi un tercio en el electorado. Hemos tenido una situación de irregularidad en cuanto a la distribución del material electoral, algo totalmente inadmisible dado que el material electoral, de acuerdo a los propios protocolos que tiene ONPE, específicamente, su manual operativo señala puntualmente de que el material se tiene que distribuir entre el 1 y el 11 de abrir. Es decir, al día de sábado este material ha debido estar ya en el local de votación a custodia de las FF.AA. y la PNP” José Tello Abogado especialista en derecho electoral y presidente del Instituto Aklla Perú

“Desde un punto de vista legal, la decisión del JNE es cuestionable debido a su escaso sustento legal y constitucional; por ende, existe un cuestionamiento a la legalidad de la decisión. Asimismo, desde un punto de vista político, la decisión debió darse antes de que se conozcan el 'a boca de urna' para evitar cuestionamientos a la legitimidad de la decisión. No hay antecedentes de ampliar las elecciones y está decisión sienta un mal precedente para los futuros comicios electorales”. Roy Mendoza Abogado especialista en derecho electoral

Una denuncia en trámite

La irregular situación registrada fue cuestionada por los partidos, pero el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga -quien ya expresaba su preocupación desde temprano por la demora de la instalación de mesas- llegó a presentar una denuncia penal ante la fiscalía contra Corvetto. La denuncia versa por omisión de funciones e incluyó un pedido de “detención inmediata” en su contra.

Por la tarde, el candidato se mostró indignado y llegó a calificar la situación de “fraude electoral único en el mundo”. “Ni Maduro, en su peor momento, hizo esto en Venezuela, ninguna narcodictadura lo ha hecho”, señaló desde su local de campaña tras el flash electoral.

También dijo que “el JNE es cómplice de lo que ha perpetrado la ONPE” y cuestionó que el material no haya pernoctado en los locales de votación y se haya distribuido de manera improvisada.

Rafael López Aliaga formaliza denuncia penal contra jefe de ONPE, Piero Corvetto, por omisión de funciones en flagrancia. Foto: Cesar Bueno @photo.gec

Más temprano, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien fue elegido en 2022 como regidor con Renovación Popular y tomó la conducción de la comuna edil tras la salida de López Aliaga para su postulación, también había pedido la renuncia de Corvetto.

“Pedir la detención del jefe de un organismo electoral en pleno proceso no solo es antidemocrático, sino también dictatorial. Saben que el pueblo no los respalda, por eso recurren a la misma cantaleta del 2021: denunciar fraude sin prueba”, replicó por la tarde el candidato de Podemos Perú, José Luna Gálvez.

Primera proyección

Cerca de la media noche, Datum Internacional y América Televisión emitieron su conteo rápido al 100%. Según las cifras, la candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtuvo el 16.8% de los votos en las elecciones generales realizadas este domingo 12 de abril. Esa cifra la perfila a una segunda vuelta por cuarta vez consecutiva.

Detrás de ella se encuentran Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con 12.9% y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) con 11.6%. En tanto, Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) obtuvo 10.1% de los votos, mientras que Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) alcanzó 9.4%.

En este contexto, el margen de error adquiere un peso relevante. El del conteo rápido es de +/- 1%, lo que obliga a una lectura prudente de las cifras. Más atrás aparecen Carlos Álvarez (País para Todos) con 8.1%, Alfonso López Chau (Ahora Nación) con 7.7% y el bloque de otros con 23.4%.