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Resumen

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Caos, desorden, confusión, malestar, desesperación e incertidumbre. Así empezó a dibujarse la jornada de votación de este domingo 12 de abril, en la que las elecciones más complejas de la historia lo fueron aún más por la improvisación e ineptitud. La jornada cívica se cerró con una proyección ajustada sobre la segunda vuelta; con la intervención de la policía y la fiscalía en la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y en la sede de una empresa contratista; con pedidos de renuncia hacia el jefe del ente electoral, Piero Corvetto, así como una denuncia penal en su contra. Pero, sobre todo, con más de 52 mil electores que se vieron impedidos de ejercer su derecho al sufragio. Para ellos, la jornada continuará hoy.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.