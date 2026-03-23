Por Redacción EC

A pocas semanas de las elecciones generales, El Comercio y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúan este miércoles 25 de marzo con su campaña informativa en las calles de Lima para que practiques cómo votar y resuelvas todas tus dudas.

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