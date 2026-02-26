Resumen

Elecciones 2026: electores, miembros de mesa y personeros ya pueden capacitarse de forma virtual y presencial. Foto: ONPE Arequipa.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el programa de capacitación con miras a las elecciones generales de abril y habilitó desde hoy su plataforma virtual ONPEDUCA, dirigida a ciudadanos aptos para votar, miembros de mesa y personeros de las organizaciones políticas.

