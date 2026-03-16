Veinticinco de treinta y cinco candidatos a la Presidencia de la República exponen sus propuestas este martes en la sede de la Sociedad Nacional de Industrias, en San Isidro, donde se realizará el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”. Este encuentro es organizado por la Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con el apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia.

Las intervenciones de los candidatos serán individuales y se centrarán en sus iniciativas sobre la salud, educación seguridad ciudadana y políticas orientadas a la juventud. También detallarán sus propuestas para la promoción del empleo y la formalización de la economía.

La jornada, que se extenderá durante todo el día, estará organizada en cuatro bloques de presentaciones.

El primer bloque, moderado por el periodista Omar Mariluz, conductor de “Cuarto Poder”, contará con la participación de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Alfonso López Chau (Ahora Nación), Enrique Valderrama (Apra), Rafael Belaunde (Libertad Popular), Ronald Atencio (Venceremos), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) y Carlos Espá (Sí Creo), quienes expondrán sus principales ideas y propuestas.

En el segundo bloque, dirigido por la periodista Ariana Lira, jefa de ECData —la unidad de periodismo de datos de El Comercio—, participarán José Williams (Avanza País), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Mesías Guevara (Partido Morado), Roberto Chiabra (Unidad Nacional), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Carlos Jaico (Perú Moderno) y Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras).

El tercer bloque, que comenzará a las 3:00 p.m. y será conducido por los periodistas Federico Salazar y Angélica Valdés, reunirá a César Acuña (APP), Marisol Pérez Tello (Primero La Gente), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), José Luna (Podemos Perú), Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Fernando Olivera (Frente de la Esperanza).

El cuarto bloque, moderado por el analista político César Campos, cerrará la jornada con las intervenciones de George Forsyth (Somos Perú), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), Carlos Álvarez (País para Todos) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

Como integrantes de la Unión de Gremios, además de la SNI, también participan ADEX, CANATUR, la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Asociación Automotriz del Perú (AAP), PeruCámaras y la Plataforma Nacional de Gremios MIPYMES.

Una línea directa a la opinión pública

El presidente de la SNI, Felipe James, consideró que el foro “es una gran oportunidad” para que los candidatos presidenciales den a conocer a la opinión pública los ejes de sus planes de gobierno. Agregó que uno de ellos debe ser “su posición sobre la minería ilegal”.

“Recuerda que después de este foro viene el debate que ha sido programado por el JNE, pero en un debate, como ese, va a ser muy difícil que puedan plantear todas sus propuestas, porque es un cara a cara y ahí más que nada van a haber ataques y defensas. En cambio, este foro es distinto, no es un debate, es un foro donde los candidatos van a hablar directamente a la opinión pública sobre su plan de gobierno”, remarcó.

En una entrevista con El Comercio, James dijo que han invitado a todos los postulantes, sin distinción a su ubicación en las encuestas.

“Se ha invitado a todos, los que no quieren venir, el problema es de ellos, pero los principales van a venir. Y esperemos que los pocos que faltan confirman, lo hagan en estos días”, expresó.

James, además, sostuvo que al empresariado “le preocupa mucho aquellos candidatos que tienen ideologías que se asemejan a la ideología bolivariana, que están de acuerdo con todo lo que pasaba en la Venezuela de Maduro, con lo que pasa en Cuba y en Nicaragua”.

“Ese tipo de ideologías que algunos candidatos también las tienen en sus planes de gobierno son las que nos preocupan y las que creemos que deben ser desterradas”, acotó.

Más información

El evento se desarrollará el martes desde las 8:45 a.m. en la sede de la SNI, ubicada en el distrito de San Isidro.