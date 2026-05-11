El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 realiza este mediodía una audiencia pública para proclamar de manera descentralizada los resultados de la elección presidencial.

Estas audiencias descentralizadas -que se deben desarrollar en cada uno de los JEE del país- son paso previo para la proclamación de los resultados nacionales.

Según se informó, este lunes se realizaría además la proclamación en los JEE Lima Centro 2, Lima Sur 2 y Trujillo.

El miércoles 6 de mayo, la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, estimó que el JNE tiene previsto tener, a mediados de este mes, los resultados de la elección presidencial.

Justamente, el jueves 7 de mayo concluyó el plazo para que los 60 JEE culminen con las audiencias de recuento de votos, cuyos resultados sirven para la proclamación de los resultados de la elección presidencial.

Tras la etapa de recuento de votos, los JEE solicitan a los centros de cómputo de las Oficinas Descentralizadas de la ONPE el reporte al 100% de su respectiva competencia territorial.

Luego, emiten un “Acta Descentralizada de Proclamación de Resultados de Cómputo de la Elección de Presidente y Vicepresidentes de la República”.

Clavijo detalló que los JEE levantan sus correspondientes actas en las audiencias públicas a las que invitan a los personeros de partidos políticos, quienes suscriben el citado documento.

Además, las actas son publicadas en los diarios de mayor circulación para conocimiento de la ciudadanía de todo el país.

“Luego, estas actas son remitidas al JNE, lo que significa que nos encontramos próximos a proclamar qué candidatos a la Presidencia de la República logran pasar a la segunda vuelta electoral”, añadió.