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Resumen

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Foto: Congreso.
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Por Thalía Cadenas

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 realiza este mediodía una audiencia pública para proclamar de manera descentralizada los resultados de la elección presidencial.

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