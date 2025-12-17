El Pacto Ético Electoral, impulsado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), será suscrito este jueves por los partidos políticos que participan en los comicios del 2026 y que voluntariamente así lo hayan decidido.

Según destacó el JNE, se trata de un “compromiso de honor” que asumirán de manera voluntaria las agrupaciones y sus candidatos para fomentar una campaña electoral basada en principios de ética, transparencia, respeto mutuo y responsabpilidad, a fin de fortalecer el voto informado.

No se ha precisado aún el número de partidos políticos que se sumarán a esta iniciativa con miras a las elecciones generales 2026.

De las 38 agrupaciones (entre ellas dos alianzas electorales) habilitadas tras las elecciones internas, 36 podrán presentar candidatos a la Presidencia, Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino.

Mientras que dos (Frepap y Ciudadanos por el Perú) decidieron no inscribir postulantes a Palacio de Gobierno y participarán con candidatos al Congreso y al Parlamento Andino.

El JNE inició en diciembre las rondas de reuniones de coordinación con las organizaciones políticas habilitadas para participar en los comicios a fin de establecer consensos.

La ceremonia se realizará a las 9:30 de la mañana en un hotel del centro de Lima.