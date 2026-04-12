El fiscal de la Nación, Tomas Gálvez, instó a los peruanos a participar hoy en las elecciones generales 2026, donde se elegirá al nuevo presidente, 60 senadores, 130 diputados y cinco representantes del Parlamento Andino. Además, precisó la participación del Ministerio Público (MP) en este importante evento.

“Invocamos a toda la ciudadanía a concurrir a sus mesas votar, a respetar al proceso político y emitir su voto con toda tranquilidad y todo respeto”, sostuvo a los medios.

Las elecciones peruanas inciaron con el voto de residentes en el extranjero. El primer compatriota en emitir su voto radica en Nueva Zelandia, donde vienen sufragando desde las 14:00 horas (hora del Perú). Foto. composición GEC

Gálvez precisó que en “este momento crucial de la democracia”, el MP estará presente “a nivel nacional” con un despliegue de más de 6.800 fiscales que se encargarán de “preservar el orden, verificar la legalidad de los actos que allí se produzcan y sobre todo para prevenir y sancionar alguna conducta delictiva que pueda producirse”.