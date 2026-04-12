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"Estamos con el pueblo, estamos con la ciudadanía para que se respete el principio de legalidad", dijo Gálvez a la prensa. Foto: América Noticias
"Estamos con el pueblo, estamos con la ciudadanía para que se respete el principio de legalidad", dijo Gálvez a la prensa. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

El fiscal de la Nación, Tomas Gálvez, instó a los peruanos a participar hoy en las elecciones generales 2026, donde se elegirá al nuevo presidente, 60 senadores, 130 diputados y cinco representantes del Parlamento Andino. Además, precisó la participación del Ministerio Público (MP) en este importante evento.

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